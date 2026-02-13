EEUU impulsa inversiones petroleras en Venezuela y autoriza operaciones a cinco multinacionales

Logo de la petrolera estadounidense Chevron, una de las autorizadas a continuar produciendo petróleo en Venezuela.

Estados Unidos anunció este viernes dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar operaciones en Venezuela sin sanciones.

Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

CASA BLANCA Trump pone fin a la "gran estafa verde" de la izquierda en EEUU

"Todas las transacciones" de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para "nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas" para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.

Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.

Con el derrocamiento el 3 de enero del narcodictador Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.

EEUU abre inversiones petroleras en Venezuela

Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante "buques fantasma", sometidos a sanciones.

El gobierno de la presidenta interina o encargada, Delcy Rodríguez, responde ahora directamente al presidente Donald J. Trump, y en especial al secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.

Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma de manera sustancialo las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.

Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la nacional venezolana, PDVSA.

Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, muy decaído.

FUENTE: Con información de AFP.