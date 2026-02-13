Exasesora jurídica de Obama, fiel y cercana amiga de Jeffrey Epstein

Kathryn Ruemmler (en el extremo izquierdo de la foto) durante una reunión con el entonces presidente Barack Obama.

La principal abogada de Goldman Sachs dejará el banco de Wall Street, dijo el director ejecutivo de la institución el jueves, tras revelarse sus estrechos vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein .

Pero lo más relevante es que Kathryn Ruemmler ocupó cargos importantes en el Departamento de Justicia en el gobierno de Barack Obama entre 2009 y 2011, antes de incorporarse a la Casa Blanca como asesora jurídica hasta junio de 2014.

La asesora jurídica de la firma Kathryn Ruemmler ha estado bajo intenso escrutinio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara varios correos electrónicos en las últimas semanas que mostraban su cálida e incondicional amistad con el fallecido financiero.

El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, agradeció a Ruemmler "la calidad de sus asesorías jurídicas sobre temas importantes" para el grupo. El banco precisó que su salida será efectiva a partir del 30 de junio.

La cercana amistad con Epstein

En una declaración enviada al diario Financial Times, Ruemmler justificó la dimisión en su voluntad de evitar que "la atención mediática" sobre su figura "se convierta en una acusaciones directas" para Goldman Sachs.

Ruemmler se incorporó al emporio financiero en 2020 luego de trabajar en la firma de abogados Latham & Watkins.

La estrecha relación entre Epstein y Ruemmler era conocida desde la publicación de una primera serie de documentos relativos al caso hace varios meses. Goldman Sachs había mostrado hasta ahora su apoyo a su asesora jurídica.

Sin embargo, la prensa había considerado inevitable su salida tras la nueva tanda de publicaciones, en especial por haber sido exasesora jurídica del entonces presidente Obama.

Sin embargo, el silencio de los medios de la extrema izquierda es asombroso cuando se trata de personajes de la izquierda vinculados a los escándalos políticos, de corrupción y sexuales como este.

En días recientes se supo que el actual presidente Donald Trump fue la persona que llamó al FBI y otras autoridades para que investigaran a Epstein al enterarse en los asuntos sexuales que andaba, en especial con menores de edad. Trump lo expulsó de su círculo de forma inmediata al recibir información de las acciones del acusado.

"Cariño" y "Tío Jeffrey", así le llamaba Ruemmler a Epstein

Las interacciones de Ruemmler con Epstein incluían, según los informes, intercambio de consejos sobre sus movimientos profesionales y cuestionamientos sobre sus delitos sexuales, además de mensajes de Ruemmler en los que llamaba a Epstein "cariño" y "Tío Jeffrey".

Ambos mantuvieron su relación estrecha hasta poco antes de la muerte del delincuente sexual en prisión en 2019. Es decir, mucho después de la primera condena en 2008 del exfinanciero por solicitar servicios sexuales de una menor de edad.

Según el Wall Street Journal, Ruemmler fue una de las tres personas a las que Epstein llamó tras su detención en julio de 2019 por acusaciones de tráfico sexual de menores.

En esa época, la abogada trabajaba en Latham & Watkins, una firma especializada en derecho societario, fusiones y adquisiciones y normativas bursátiles.

FUENTE: Con información con AFP.