Magnates de la IA inyectan $5 millones para llevar a Byron Donalds a la gobernación de Florida

MIAMI. – Un consorcio de élite de Silicon Valley, encabezado por figuras clave de OpenAI y la firma Andreessen Horowitz, anunció una inversión de 5 millones de dólares destinada a la campaña del republicano Byron Donalds para la gobernación de Florida.

La organización política Leading the Future (Liderando el Futuro) desplegará estos recursos en una masiva estrategia publicitaria y educativa, con el objetivo principal de asegurar un mandato estatal que garantice un entorno de libre mercado para el desarrollo de la inteligencia artificial y proteja al sector de regulaciones restrictivas.

INCERTIDUMBRE Senado de Florida aprueba ley para mantener fondo de emergencia pese a gasto de $573 millones en inmigración

AGUJERO FISCAL Condados del sur de Florida perderían más de $4.500 millones si eliminan impuesto a la propiedad

Desregulación

El Súper PAC, impulsado por el cofundador de OpenAI, Greg Brockman; el fundador de 8VC, Joe Lonsdale; y la influyente firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, identificó a Florida como un bastión crucial para el futuro tecnológico de Estados Unidos.

Zac Moffatt, uno de los estrategas del grupo, justificó el respaldo financiero al señalar la alineación ideológica del candidato con los intereses del sector.

Según Moffatt, Donalds comprende la inminencia de una "era mágica" de avance tecnológico y posee la visión necesaria para capitalizar los beneficios económicos que la IA promete traer al estado.

La inyección de capital financiará una amplia gama de acciones de marketing televisivo, digital y correo directo. Los inversores pretenden que la ciudadanía comprenda cómo la inteligencia artificial impulsará el crecimiento económico, fomentará la innovación y mejorará la vida cotidiana, contrarrestando así las narrativas centradas en el temor al desplazamiento laboral.

Filosofía de mercado

El anuncio de la inversión ocurre apenas días después de que Donalds expusiera su visión en el podcast de Dan Bongino, en cuyo contexto minimizó los temores sobre la automatización y defendió la naturaleza evolutiva del capitalismo.

Donalds argumentó ante la audiencia que, si bien existen preocupaciones sobre el desplazamiento laboral, la "destrucción creativa" inherente al sistema de mercado libre genera invariablemente nuevas oportunidades futuras.

Para los líderes de Leading the Future, esta retórica resulta fundamental. A diferencia de otros legisladores que abogan por pausas en el desarrollo o regulaciones legislativas estrictas, Donalds propone un escenario de puertas abiertas a la innovación.