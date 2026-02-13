viernes 13  de  febrero 2026
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

La Comisión municipal da luz verde a una resolución del legislador Rolando Escalona que establece la creación de un ente gestor para la Pequeña Habana

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.

Jesús Hernández/DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.– La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó por unanimidad la creación del Distrito de Mejoramiento Comercial (BID) para la icónica Calle Ocho y validó la implementación de una base de datos pública accesible sobre los salarios de todos los empleados municipales.

La primera resolución, patrocinada por el recién elegido comisionado Rolando Escalona, establece la creación del nuevo BID como una entidad semiprivada financiada mediante impuestos especiales que pagarán los propietarios de comercios dentro de un área designada en la barriada de la Pequeña Habana.

Lee además
Imagen referencial.
AGUJERO FISCAL

Condados del sur de Florida perderían más de $4.500 millones si eliminan impuesto a la propiedad
Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

Su objetivo principal abarca la provisión de servicios que exceden la capacidad actual del ayuntamiento: seguridad privada adicional, cuadrillas de limpieza dedicadas y campañas de mercadeo turístico, entre otros.

"La Calle Ocho es un corredor culturalmente significativo y económicamente vital dentro de la ciudad que se beneficiaría de una estrategia de reinversión coordinada y gobernada localmente", reza el texto de la resolución aprobada, que subraya la necesidad de mejorar "la seguridad pública, la limpieza, la transitabilidad y el atractivo comercial".

El modelo replica las estructuras de gestión exitosas ya operativas en otros vecindarios de Miami, como el Wynwood BID, reconocido por transformar un antiguo distrito industrial en un centro mundial de arte urbano, y el Coconut Grove BID, que ha logrado mantener la vitalidad comercial de su zona histórica.

Rolando Escalona 4
Rolando Escalona, comisionado del Distrito 3 de Miami.

Rolando Escalona, comisionado del Distrito 3 de Miami.

Motor revitalizador

La aprobación del BID llega en un momento importante. Durante más de diez años, los planes de revitalización de la Calle Ocho permanecieron en un limbo burocrático por reglamentos del ámbito estatal.

Históricamente, las iniciativas para mejorar la movilidad a lo largo de esa vía chocaron con la jurisdicción del Departamento de Transporte de Florida (FDOT), que priorizó el flujo vehicular sobre la experiencia peatonal.

Con la creación del BID, líderes empresariales locales formarán una junta directiva con capacidad de ejecución directa, lo que permitirá apalancar fondos públicos y privados para sortear las barreras que mantuvieron estancada la modernización del corredor.

En sus primeras semanas en el cargo, el comisionado Escalona, representante del distrito 3, ha hecho de la limpieza y la reactivación económica de la zona una bandera de su gestión.

Lupa a cuentas públicas

En un segundo movimiento legislativo que pasó sin debate y con apoyo total, la Comisión aprobó la creación de una base de datos pública de salarios de la Ciudad.

Esta medida alinea finalmente a la administración de la Ciudad de Miami con el Condado de Miami-Dade, que mantiene desde hace años un portal de transparencia donde cualquier ciudadano puede consultar las remuneraciones de los funcionarios públicos.

La iniciativa, también impulsada por el comisionado Escalona, responde a una creciente demanda ciudadana por mayor claridad en el gasto fiscal.

Hasta la fecha, acceder a esta información a nivel municipal requería solicitudes de registros públicos a menudo lentas.

La nueva normativa obligará a la Ciudad a mantener un registro digital actualizado y de libre acceso, con lo que se busca transparencia, según el promotor de la norma.

Temas
Te puede interesar

Trump recibirá en Miami a presidentes latinoamericanos aliados

El Premio Nobel Lech Walesa se pronuncia en Miami sobre la causa de la libertad en Cuba

Escándalo “AFAgate”: las revelaciones de Nicolás Pizzi sobre dinero y empresas en EE.UU.

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 A través de la plataforma Flightradar24 se muestra una aeronave volando sobre el Placer de los Roques, al norte de Varadero y Cárdenas, en la costa de Cuba.
TENSIÓN

Segundo sobrevuelo de avión espía de EEUU a Cuba en menos de una semana. ¿Una señal?

El congresista Mario Díaz-Balart. video
CUBA - EEUU

Washington endurece su hoja de ruta hacia La Habana

Hugo Carvajal, detenido en España y extraditado a EEUU, ahora es testigo en EEUU.
NARCOTRÁFICO

Hugo "El Pollo" Carvajal se convierte en testigo en juicio contra Nicolás Maduro en EEUU

Imagen de parte del  Puerto de Miami y de fondo la ciudad.
GEOESTRATEGIA

Trump recibirá en Miami a presidentes latinoamericanos aliados

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
CASA BLANCA

Trump pone fin a la "gran estafa verde" de la izquierda en EEUU

Te puede interesar

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Por Daniel Castropé
El congresista Mario Díaz-Balart. video
CUBA - EEUU

Washington endurece su hoja de ruta hacia La Habana

Vista parcial de Broward College, en el sur de Florida. 
CRECIMIENTO LABORAL

DeSantis adjudica $8 millones en subvenciones para infraestructura y capacitación en sectores estratégicos

El hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón, habla con la prensa a las afueras de la casa donde su padre cumple arresto domiciliario
EXCLUSIVA

Ramón Guanipa: No avanza el país, si se ignora la libertad secuestrada

Lech Walesa transmitió un mensaje de respaldo directo al movimiento democrático cubano, afirmando que sigue de cerca la evolución de la situación en la isla y en el exilio.
APERTURA DEMOCRÁTICA

El Premio Nobel Lech Walesa se pronuncia en Miami sobre la causa de la libertad en Cuba