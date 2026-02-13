Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

MIAMI. – La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó por unanimidad la creación del Distrito de Mejoramiento Comercial (BID) para la icónica Calle Ocho y validó la implementación de una base de datos pública accesible sobre los salarios de todos los empleados municipales.

La primera resolución, patrocinada por el recién elegido comisionado Rolando Escalona, establece la creación del nuevo BID como una entidad semiprivada financiada mediante impuestos especiales que pagarán los propietarios de comercios dentro de un área designada en la barriada de la Pequeña Habana.

Su objetivo principal abarca la provisión de servicios que exceden la capacidad actual del ayuntamiento: seguridad privada adicional, cuadrillas de limpieza dedicadas y campañas de mercadeo turístico, entre otros.

"La Calle Ocho es un corredor culturalmente significativo y económicamente vital dentro de la ciudad que se beneficiaría de una estrategia de reinversión coordinada y gobernada localmente", reza el texto de la resolución aprobada, que subraya la necesidad de mejorar "la seguridad pública, la limpieza, la transitabilidad y el atractivo comercial".

El modelo replica las estructuras de gestión exitosas ya operativas en otros vecindarios de Miami, como el Wynwood BID, reconocido por transformar un antiguo distrito industrial en un centro mundial de arte urbano, y el Coconut Grove BID, que ha logrado mantener la vitalidad comercial de su zona histórica.

Motor revitalizador

La aprobación del BID llega en un momento importante. Durante más de diez años, los planes de revitalización de la Calle Ocho permanecieron en un limbo burocrático por reglamentos del ámbito estatal.

Históricamente, las iniciativas para mejorar la movilidad a lo largo de esa vía chocaron con la jurisdicción del Departamento de Transporte de Florida (FDOT), que priorizó el flujo vehicular sobre la experiencia peatonal.

Con la creación del BID, líderes empresariales locales formarán una junta directiva con capacidad de ejecución directa, lo que permitirá apalancar fondos públicos y privados para sortear las barreras que mantuvieron estancada la modernización del corredor.

En sus primeras semanas en el cargo, el comisionado Escalona, representante del distrito 3, ha hecho de la limpieza y la reactivación económica de la zona una bandera de su gestión.

Lupa a cuentas públicas

En un segundo movimiento legislativo que pasó sin debate y con apoyo total, la Comisión aprobó la creación de una base de datos pública de salarios de la Ciudad.

Esta medida alinea finalmente a la administración de la Ciudad de Miami con el Condado de Miami-Dade, que mantiene desde hace años un portal de transparencia donde cualquier ciudadano puede consultar las remuneraciones de los funcionarios públicos.

La iniciativa, también impulsada por el comisionado Escalona, responde a una creciente demanda ciudadana por mayor claridad en el gasto fiscal.

Hasta la fecha, acceder a esta información a nivel municipal requería solicitudes de registros públicos a menudo lentas.

La nueva normativa obligará a la Ciudad a mantener un registro digital actualizado y de libre acceso, con lo que se busca transparencia, según el promotor de la norma.