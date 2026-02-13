viernes 13  de  febrero 2026
Justicia y venganza en la nueva temporada de "Cross"

Entrevista a Jeanine Mason, quien interpreta a una implacable asesina que toma la justicia por sus manos en la segunda temporada de Cross, de Prime Video,

Escena de la nueva temporada de Cross, serie de Prime Video. estará llena de suspenso.

Escena de la nueva temporada de Cross, serie de Prime Video. estará llena de suspenso. 

Cortesía/ Amazon MGM Studios
LUIS BOND
Por LUIS BOND
MIAMI.- Ya está en Prime Video la segunda temporada del thriller policial Cross. Aldis Hodge regresa para darle vida al Alex Cross (el icónico personaje de la serie de novelas policiacas de James Patterson), un detective sagaz que intenta reconstruir su vida luego de la muerte de su esposa.

En esta ocasión, Cross se enfrentará a Rebeca (Jeanine Mason), una misteriosa asesina en serie que se encarga de exterminar a un poderoso grupo de hombres responsables de cometer múltiples crímenes que han quedado impunes. Sacudiendo el sistema desde adentro y poniendo en tela de juicio las convicciones del protagonista, esta nueva entrega de Cross promete interpelar al público sobre la delgada línea que divide la justicia y la venganza,

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la actriz Jeanine Mason (Roswell, New Mexico; WondLa), quien nos platicó sobre la importancia de los temas que explora la serie y su relevancia en la actualidad, los retos de encarnar por primera vez a una antagonista, lo que más le gustó de darle vida a su personaje y los deseos que tiene de seguir explorando otros géneros dentro de su carrera.

