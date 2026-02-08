Jason Momoa y Dave Bautista se enfrentan en "The Wrecking Crew"

Embed

MIAMI.- Ya está en Prime Video la nueva comedia de acción The Wrecking Crew. Dave Bautista y Jason Momoa encarnan a unos hermanos con una pésima relación que deberán unir fuerzas para resolver el misterioso asesinato de su padre. Como toda buddy cop movie, la historia se centra en las personalidades contrastantes de los protagonistas (uno serio, otro irresponsable; uno casado y con hijos, otro con una vida emocional desastrosa; uno es policía el otro militar) y la necesidad de aprender a trabajar en equipo por un bien mayor. Con secuencias de acción alucinantes (que van desde persecusiones, tiroteos y peleas mano a mano) y aderezada con toques de comedia física, The Wrecking Crew es una parada obligada para este fin de semana.