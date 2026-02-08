domingo 8  de  febrero 2026
CINE

Jason Momoa y Dave Bautista se enfrentan en "The Wrecking Crew"

Entrevista con Angel Manuel Soto, director de The Wrecking Crew, la nueva pareja dispareja de acción que llega a Prime Video

Dave Bautista y Jason Momoa unirán fuerzas para descubrir quién mató a su padre en&nbsp;The Wrecking Crew.

Cortesía/ Amazon MGM Studios)
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
MIAMI.- Ya está en Prime Video la nueva comedia de acción The Wrecking Crew. Dave Bautista y Jason Momoa encarnan a unos hermanos con una pésima relación que deberán unir fuerzas para resolver el misterioso asesinato de su padre. Como toda buddy cop movie, la historia se centra en las personalidades contrastantes de los protagonistas (uno serio, otro irresponsable; uno casado y con hijos, otro con una vida emocional desastrosa; uno es policía el otro militar) y la necesidad de aprender a trabajar en equipo por un bien mayor. Con secuencias de acción alucinantes (que van desde persecusiones, tiroteos y peleas mano a mano) y aderezada con toques de comedia física, The Wrecking Crew es una parada obligada para este fin de semana.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el director de The Wrecking Crew, el puertorriqueño Angel Manuel Soto (Blue Beetle, Charm City Kings) quien nos contó cuáles fueron los principales referentes cinematográficos que lo inspiraron en crear la estética de la película, las escenas más complicadas de rodar en términos de coreografía y producción y la conexión emocional que tiene Hawai con Puerto Rico.

