Llega a Miami "HOME | LAND", arte contemporáneo de Israel

Asimismo, es un llamado a enviar un mensaje en contra del odio, del antisemitismo y antisionismo en todo el mundo. “HOME | LAND” refleja la resiliencia y el talento de Israel y busca mostrar ese legado artístico que trasciende fronteras.

Como reza el lema de la página web de la muestra, la misma se hace con pensamientos y oraciones por el pronto regreso de los rehenes israelíes capturados por terroristas de Hamás tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

Y justamente en la entrada de la exposición, como detalle adicional de una excelente curaduría, encontramos en una mesa pequeños lazos amarillos que sirven como prendedores para quienes deseen llevar en su ropa el pedido por la liberación de los rehenes israelíes que aún están en manos de terroristas.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, la curadora y especialista en artes visuales Michelle Azout explicó que “la exposición fue organizada para tratar de combatir el antisemitismo que estamos viendo en el mundo”.

“Hay muchas listas de boicot ahora, donde artistas israelíes no pueden entrar a galerías ni a museos. Y yo quise traer un poco de luz a un momento oscuro”, apuntó la curadora, que forma parte del Young Collector’s Board del Instituto de Arte Contemporáneo de Miami.

Sobre los desafíos de hacer la curaduría de una muestra con tantos creadores, señaló que “fue mucho trabajo, lo hice con mucho amor. Organizarlo fue una labor muy fuerte, pero tuve a mucha gente ayudándome para coordinar. Estamos muy contentos de traerlo todo a Miami para que el público lo disfrute”.

Entre las piezas se encuentran trabajos de reconocidos nombres del arte contemporáneo, como Miriam Cabessa, ganadora del Premio de Logro de Vida del Ministerio de Cultura de Israel, y obras colaborativas del dúo Nitzan Mintz y Dede Bandaid, conocidos por su distintivo arte urbano.

Los fondos recaudados en esta exposición serán destinados a los artistas de Israel, como un gesto de apoyo en tiempos críticos. En esa línea, la exposición rinde homenaje a artistas que han definido la identidad israelí en las artes visuales, como Menashe Kadishman, Liliane Klapisch y Rudi Weissenstein, cuyas obras capturan momentos cruciales de la historia y cultura de Israel.

“Son 125 obras, y 42 artistas. Tenemos artistas de diferentes edades, desde los 28 hasta los 91 años”, dijo Azout, con más de dos décadas de experiencia trabajando en prestigiosos museos y galerías como el Cantor Arts Center de la Universidad de Stanford y el Museo Solomon R. Guggenheim.

Como apuntó Azout: “quise traer otra perspectiva de lo que es la tierra de Israel y el pueblo de Israel, con diferentes obras de arte, hechas de muchos materiales, arte digital, escultura, arte textil y pintura”.

La misión del Consulado General de Israel en Miami es fortalecer los lazos políticos, económicos y culturales entre Israel y las comunidades en las que tiene jurisdicción. El consulado está allí para fomentar la cooperación y las asociaciones con los ciudadanos y gobiernos de Florida, Kansas, Missouri y Puerto Rico, y para promover los lazos políticos, económicos, culturales, académicos e interreligiosos. El consulado también se centra en fortalecer las conexiones con la comunidad judía y luchar contra el antisemitismo.

