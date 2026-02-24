martes 24  de  febrero 2026
Saga de terror "Scream" celebra 30 años con una séptima película

Conoce cinco curiosidades sobre la nueva entrega de la popular franquicia, nuevamente protagonizada por su estrella original Neve Campbell

Escena de la película de terror de Paramount Pictures, Scream.

Captura de pantalla/ imdb.com / Paramount Pictures

PARÍS.- La séptima entrega de Scream, una de las sagas de terror más lucrativas del cine, llega esta semana a las salas en una secuela que busca regresar a los orígenes de esta historia de culto que revitalizó el género a mediados de los años 1990.

Kevin Williamson, guionista en las primeras entregas, se puso esta vez detrás de la cámara, y la canadiense Neve Campbell, intérprete de Sidney Prescott, personaje mítico que había desaparecido en la sexta película, vuelve a la pantalla.

Estas son cinco cosas que hay que saber sobre Scream 7:

Una saga que revolucionó el género

Cuando la primera Scream se estrenó en 1996, hace ya tres décadas, el cine de género prácticamente había desaparecido de la gran pantalla. La ola de cine de terror de los años 1970 y 1980, con títulos como Halloween o Viernes 13, empezaba a quedar lejos.

En aquella época, "yo solo intentaba escribir un guión para que Hollywood se fijara en mí", recuerda Williamson en una entrevista con AFP.

Empezó a escribir Scream inspirado por una historia real, la de Danny Rolling, un asesino en serie que, durante un verano, aterrorizó a una pequeña ciudad de Florida al asesinar a cinco estudiantes.

El guion cayó en manos del cineasta Wes Craven (La colina de los ojos malditos, Pesadilla en Elm Street), quien aceptó dirigir la película. Antes de fallecer en 2015, pudo rodar las tres entregas siguientes.

Regreso a los orígenes

Con el fallecimiento de Wes Craven, "más o menos dije adiós a la saga", recuerda Williamson, guionista de las cuatro primeras entregas.

En la 5 y la 6, que se estrenan respectivamente en 2022 y 2023, Williamson asumió el papel de productor ejecutivo, más de diez años después de Scream 4 (2011), que fue un fracaso comercial.

Para Scream 7, Williamson aceptó ponerse detrás de la cámara por primera vez porque "Neve [Campbell] me lo pidió", asegura.

Campbell, que interpreta a Sidney Prescott, vuelve a la saga después de haber rechazado participar en Scream 6 por no ser remunerada de "forma correspondiente" al valor aportado en las anteriores entregas, criticando que su sueldo habría sido más elevado si fuera un hombre.

Sidney Prescott, personaje central de la primera película, convertida en ícono en las siguientes entregas, es madre en esta última película.

"Queríamos contar una historia sobre una madre y su hija, cómo se distancian y luego cómo vuelven a conectar y combaten a Ghostface", explica Williamson.

Polémica sobre la guerra en Gaza

Tras la muerte de Craven, los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett introdujeron nuevos personajes.

Sam, interpretada por la mexicana Melissa Barrera, y su hermana Tara, a quien da vida la estrella de la serie Miércoles Jenna Ortega, fueron las protagonistas de Scream 5 y 6.

Pero la productora Spyglass apartó a Barrera en noviembre de 2023 después de que publicara en redes sociales un mensaje denunciando una "limpieza étnica" en Gaza. Ortega siguió sus pasos, negándose a volver en Scream 7.

Una obra de culto

Scream pertenece al subgénero del cine de terror conocido como slasher: presenta a un psicópata (Ghostface en Scream) que asesina con extrema brutalidad a un grupo de jóvenes, uno tras otro.

La película juega con las reglas del género, las altera y recurre a toques cómicos, sin dejar de lado el terror puro.

La escena de la primera Scream con Drew Barrymore, que muere a los 12 minutos del inicio de la película, está considerada como una de las mejores secuencias de apertura de la historia del cine de terror.

Una historia muy lucrativa

Scream ha recaudado 910 millones de dólares en la taquilla mundial desde su creación en 1996. Esto sitúa a la saga entre las más lucrativas del género, por detrás de El Conjuro, El juego del miedo o la adaptación de la novela de Stephen King It".

FUENTE: AFP

