Ed Boon lleva su torneo de peleas al cine en "Mortal Kombat II"

MIAMI.- Ya está en salas de cine Mortal Kombat II, secuela directa de la entrega de 2021 de New Line Cinema.

Simon McQuaid regresa en la dirección para darle vida a esta nueva historia que se centra en el famoso combate a muerte que ha sido por décadas la trama central de los videojuegos de la franquicia. Escrita por Jeremy Slater (Godzilla x Kong: The New Empire, The Umbrella Academy), esta sexta adaptación es, de lejos, la más fiel al material original que se ha hecho hasta el momento al retomar los elementos de pelea, gore y comedia absurda que han caracterizado al videojuego desde sus inicios.

Al mismo tiempo, con la incorporación de personajes sumamente queridos como Johnny Cage, Kitana, Jade, Shao Kan, Baraka y el regreso de Raiden, Liu Kang, Jax y Sonya, Mortal Kombat II será la delicia de todos los fans de la saga. .

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Ed Boon uno de los productores de Mortal Kombat II, cocreador del videojuego y actor de voz de Scorpion (uno de los personajes más queridos de la saga).

Director Creativo de NetherRealm Studios (anteriormente parte de Midway Games), Ed contó sobre la génesis de Mortal Kombat, las decenas de referencias al cine de los años 70 y 80, sus personajes favoritos, los elementos no negociables a la hora de adaptar la historia a pantalla grande, la necesidad de incorporar a Johnny Cage en esta entrega y el famoso torneo de artes marciales mortífero que todo el mundo estaba esperando.