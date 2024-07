Lo que debes saber sobre la huelga de actores de videojuegos de Hollywood

El sindicato dice que el uso no regulado de la IA representa 'una amenaza igual o incluso mayor' para los artistas en la industria de los videojuegos que en el cine y la televisión, porque la capacidad de crear de manera barata y fácil réplicas digitales convincentes de las voces de los artistas está ampliamente disponible.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SAG-AFTRA (@sagaftra)

Los negociadores de SAG-AFTRA dijeron que se habían logrado avances sobre los salarios y la seguridad laboral en el contrato de videojuegos, pero que las dos partes seguían divididas sobre la regulación de la IA generativa.

Una portavoz de los productores de videojuegos, Audrey Cooling, dijo que los estudios ofrecían: "protecciones significativas de IA a los artistas en su propuesta". Pero el comité de negociación de SAG-AFTRA dijo que la definición de los estudios de quién constituye un "artista intérprete o ejecutante" es clave para comprender la cuestión de quién estaría protegido.

"La industria nos ha dicho a quemarropa que no necesariamente considera a todos los que están realizando actuaciones de movimiento como artistas que están cubiertos por el acuerdo de negociación colectiva", dijo el director de contratos de SAG-AFTRA, Ray Rodríguez, en una conferencia de prensa el jueves por la tarde. Agregó que algunas actuaciones físicas están siendo tratadas como 'datos'.

Puntos claves de la huelga

A continuación, cinco puntos clave sobre la huelga, que entró en vigor a las 12:01 a.m. del viernes:

¿A quién cubre el contrato?

El acuerdo cubre a más de 2.500: "locutores fuera de cámara, artistas en cámara (captura de movimiento, acrobacias), coordinadores de acrobacias, cantantes, bailarines, titiriteros y artistas de fondo", según SAG-AFTRA.

¿Qué compañías de juegos están involucradas?

El sindicato había estado negociando con un grupo de la industria formado por las empresas de videojuegos firmantes, incluidas las divisiones de Activision y Electronic Arts. Esas compañías son Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Llama Productions LLC, Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. y WB Games Inc., dijo el sindicato.

"Estamos decepcionados de que el sindicato haya optado por retirarse cuando estamos tan cerca de un acuerdo, y seguimos preparados para reanudar las negociaciones", dijo Cooling.

No es la primera vez que los actores de videojuegos se declaran en huelga.

La acción laboral del jueves es la segunda vez que los artistas de videojuegos de SAG-AFTRA se declaran en huelga. Su primer paro laboral, en octubre de 2016, comenzó después de más de un año de negociaciones fallidas. El sindicato y las compañías de videojuegos llegaron a un acuerdo tentativo 11 meses después, en septiembre de 2017. En ese momento, la huelga, que ayudó a asegurar una estructura de compensación adicional para los actores de doblaje y los artistas de captura de actuaciones, fue la más larga en la historia del sindicato, luego de la fusión de los dos sindicatos de actores más grandes de Hollywood en 2012.

¿Qué piden los artistas?

SAG-AFTRA ha dicho que algunos de los temas clave incluyen asegurar salarios que se mantengan al día con la inflación, protecciones en torno a los 'usos explotadores' de la inteligencia artificial y precauciones de seguridad que tengan en cuenta la tensión de las actuaciones físicas, así como el estrés vocal. Los negociadores sindicales dijeron a The Associated Press que habían logrado avances sobre salarios y seguridad laboral, pero que los estudios de videojuegos se negaron a: "proporcionar un nivel igual de protección contra los peligros de la IA para todos nuestros miembros".

"Si hubiéramos visto una protección suficiente para todos los artistas intérpretes o ejecutantes que trabajan en este contrato... entonces no estaríamos aquí hoy", dijo la presidenta del Comité de Negociación del Acuerdo de Medios Interactivos, Sarah Elmaleh, en una entrevista el jueves por la tarde.

La IA es el punto de fricción

Aunque el uso descontrolado de la inteligencia artificial ha sido un punto de fricción en las negociaciones, los actores de doblaje y los miembros del comité de negociación del sindicato han dicho que no están en contra de ella. Sin embargo, a los artistas les preocupa que el uso descontrolado de la IA pueda proporcionar a los creadores de juegos un medio para desplazarlos, entrenando a la IA para replicar la voz de un actor o para crear una réplica digital de su imagen sin consentimiento.

Algunos también argumentan que la IA podría despojar a los actores menos experimentados de la oportunidad de conseguir papeles de fondo más pequeños, como personajes no jugadores, donde normalmente se cortan los dientes antes de conseguir papeles más grandes. El uso descontrolado de la IA, dicen los artistas, también podría dar lugar a problemas éticos si sus voces o semejanzas se utilizan para crear contenido con el que no están moralmente de acuerdo.

SAG-AFTRA creó un contrato separado en febrero que cubría proyectos de videojuegos independientes y de bajo presupuesto. El acuerdo de medios interactivos independientes de presupuesto escalonado contiene algunas de las protecciones sobre la IA que el grupo de negociación de la industria de los videojuegos rechazó.

El sindicato también anunció un acuerdo paralelo con la empresa de voz de IA Replica Studios en enero que permite a los principales estudios trabajar con actores sindicalizados para crear y licenciar una réplica digital de su voz. También establece términos que permiten a los artistas, intérpretes o ejecutantes optar por que sus voces no se utilicen a perpetuidad.

FUENTE: AP