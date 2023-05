Lo que presenta la escena en Miami esta semana

En la recta final

Tras varias semanas de arduo trabajo, se acercan las últimas presentaciones del 4to. Solo Teatro Fest, en Artefactus. Para el penúltimo fin de semana, Viernes 5 y sábado 6, a las 8:30 pm, y el domingo 7, a las 5 pm, se anuncia el reestreno de Las penas que no me matan, versión libre de Las penas saben nadar, del dramaturgo cubano Abelardo Estorino (1925-2013), interpretada por Marilyn Romero, bajo la dirección de Marcos Casanova. “Un unipersonal inolvidable, divertido y lleno de humanidad donde el drama y la comedia se mezclan en una propuesta emotiva y sorprendente”, destacan los promotores. Centro Cultural Artefactus, 12302 SW 133 Ct., Miami. Reservaciones en el (786) 704-5715.

Divinas palabras

En las redes sociales se lee: Sold Out, anunciando que las presentaciones de Divinas palabras, obra del repertorio clásico de Ramón del Valle Inclán, bajo la dirección de Juan Roca, están totalmente vendidas. La acogida del público se percibe en las propias plataformas de grupos, mostrando su satisfacción por la puesta en escena en Havanafama, 4227 SW 75 Avenida, donde intervienen 14 actores y elogiando las actuaciones, vestuario y escenografía. Presentaciones los viernes y sábados a las 8:30 pm. Más información en el (786) 262-4014.

Comedia en Teatro 8

La comedia El crédito, texto del conocido dramaturgo español Jordi Garcerán bajo la dirección de Yusnel Suárez, se presenta en Teatro 8, con los talentosos actores Mijail Mulkay, Roberto San Martín, Rachel Cruz y Alina Robert. Con una trayectoria de éxitos donde se ha estrenado, más de treinta países en 8 idiomas, la comedia ha tenido gran acogida por parte del público. La obra parte de la premisa: ¿Qué harías si el banco te niega un crédito… irte a tu casa derrotado o destruirle la vida al manager de la sucursal? El crédito, funciones viernes 9 pm, sábado 8:30 pm y domingo 5 pm. El Teatro 8 está localizado en el 2173 SW 8 Calle. Boletos disponibles en www.teatro8.com o llamando al (305) 541-4841.

En el Koubek Center

La dramaturga española Nuria Ferrer Muñoz-Seca entrega una nueva obra Las cenizas de mamá, una comedia dramática donde, apunta la nota promocional hace “pasar al espectador por la risa, el llanto, la ternura o la sorpresa a través de temas tan actuales como la tecnología, las redes sociales, la identidad de género o el feminismo, entre otros”. Dirigida por la Carolina Laursen, cuenta con las actuaciones de españoles Queca Gordillo, Ignacio Isusi y la propia Nuria Ferrer. Presentaciones de viernes a domingo, a las 8 pm, en el Koubek Center, 2705 SW 3 Calle, Miami. Boletos $40.

Frida mía

La actriz mexicana Rosalinda Rodríguez interpretará su unipersonal Frida mía en una función única y de celebración por el Cinco de Mayo. El monólogo cuenta los avatares de la pintora mexicana, que sufrió mucho por sus enfermedades, y que fue pareja del muralista Diego Rivera. Estos episodios forman parte de este intenso espectáculo, que recoge “un mundo colorido y fascinante donde la vida, el delirio y la muerte danzan al son que les da la gana y se acompañan de un buen tequilita”. Presentación la noche del 5 de mayo, a las 8 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 Calle, Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.

El Ballet Clásico Cubano

Uno de los ballets más conocidos y agraciados es La Fille Mal Gardee, estrenado en 1789 y que desde entonces sigue deleitando al público. Su próxima presentación en Miami será el sábado 6, a las 8 pm, y el domingo 7, a las 5 de la tarde, en el Miami Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street. La compañía local, el Cuban Classical Ballet of Miami se la entrega nuevamente al público. Las galas tendrán como solistas a los primeros bailarines Maritze Fumero y Arionel Vargas. En esta ocasión, la pareja bailará por última vez juntos, pues Vargas se retira tras una destacadísima carrera que comenzó con el Ballet Nacional de Cuba. Boletos desde $45. Reservaciones en el portal: www.cubanclassicalballetofmiami.org.

En el Museo Cubano

El domingo 7 de mayo, a las 4 pm, se presenta en el Museo Americano de la diáspora cubana, 1200 Coral Way, Miami, Estampas de Zarzuelas, como parte de varias celebraciones por el Día de las Madres. El programa enfocado en el género de la zarzuela, contará con la participación de Rolando Valdés, William Mosqueda, Miguel Cervantes, Eira Luis y Greisel Domínguez, que es también la directora del espectáculo, que tendrá al piano a Eva Garrucho y en la percusión a Marilín Cruz. Conductores, Marcia Arencibia Henderson y Alejandro Galindo. Boletos 25. Más información en el (786) 973-8859.

Por los niños

Desde hace muchos años el Miami Power Team Foundation se dedica al cuidado y protección de niños con necesidades especiales, en algunos casos menores con condiciones terminales o diferentes discapacidades motoras, visuales o físicas. Para ellos la organización fundada por la familia Sánchez, realiza varias actividades al año con el objetivo de hacerlos sentir bien y útiles. Para el domingo 7 de mayo, desde la 1 pm, se realizará en el Hialeah Park Club House, 100 E 32nd Street, Hialeah, 33013, una exhibición y venta de arte realizada por estos niños especiales.

Festival del libro

La pujante comunidad haitiana en el Sur de la Florida tiene una historia que contar y que relata a través de la literatura y el legado de una cultura. Eso se podrá apreciar durante el Little Haiti Book Festival 2023, una fiesta que tendrá lugar a lo largo de todo el domingo 7 de mayo, comenzando a las 11 am, en el Little Haiti Cultural Center, 212 NE 59 Terrace, Miami, 33137. Durante el encuentro, se podrá compartir con destacados escritores de origen haitiano, así como escuchar lectura de cuentos y otras actividades relacionadas con los libros, con eventos para niños y adultos. También habrá música, danza, monólogos y comedias. Y, desde luego, una amplia variedad gastronómica. Más información en el (305) 960-2969.

Tertulia APOGEO

La Fundación Apogeo presenta durante su tertulia mensual, a la periodista Paulina Fátima Aly, quien será entrevistada por Baltasar Santiago Martín, director de la Fundación Apogeo. Durante el encuentro en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami, 33130, se presentará también el libro El principio del fin, un volumen antológico compuesto por varios relatos breves de diferentes géneros y extensión, escritos por la entrevistada, la Sra. Aly. Martes 9 de mayo, a las 8 pm. Más detalles en el (786) 390-5855.

Final de temporada

Con el título de Sinfonía de las Américas, se presenta para el cierre de la temporada, un concierto con música de dos genios musicales, Beethoven & Brahms. El programa incluye el Concierto para piano no 1 en do mayor, op. 15 de Ludwig van Beethoven Allegro con brio Largo Rondo. Allegro. Al piano estará el maestro Sergei Babayan. En la segunda parte, Johannes Brahms, Sinfonía no 4 en mi menor, op. 98, con el maestro Babayan al piano. La promoción señala que: “estos dos compositores exploran sonidos sinfónicos únicos, creando sus propios imperios musicales y su repertorio”. Presentación el martes 9 de mayo, a las 7:45, en el Broward Center for the Performing Arts, 201 Southwest 5th Avenue, Fort Lauderdale, 33312. Boletos desde $35. Reservaciones en el (9549 462-0222.

Presentación de libro

El escritor Javier Figueroa de Cárdenas presentará su libro El sueño inconcluso: Historia del Directorio Revolucionario Estudiantil (D.R.E.), Cuba 1959-1966, publicado por Ediciones Universal, donde el autor profundiza en la historia del D.R.E., grupo creado en 1960 por estudiantes cubanos para defender la democracia en Cuba después de la revolución. El libro indaga sobre la confrontación entre los estudiantes y el gobierno cubano. También examina la participación de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética en el conflicto cubano. El libro se nutre de investigaciones, entrevistas y búsquedas en los archivos de la Cuban Heritage Collection, así como de la Agencia Central de Inteligencia y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Durante la presentación el autor conversará con el editor Juan Manuel Salvat. Miércoles 10 de mayo, a las 7 pm., en el Roberto C. Goizueta Pavilion de la Otto G. Richter Library, 1300 Memorial Drive, Coral Gables, 33146. Evento gratuito.

En el Parque Maurice Ferré

Un área del Parque Maurice Ferré se ha convertido en la nueva estación en su largo peregrinar por la ciudad de Miami, del concepto Microteatro. Para la nueva temporada, primera en ese sitio, 1075 Biscayne Blvd., se presentan siete obras en el formato de 15 minutos en el interior de un contenedor de carga. Se podrán ver de jueves a domingo, en horario continuo desde las 8 pm, El último tequesta, The Sleeping Prince, Las chicas de papel, Oficina del estado, Confesiones, La diferencia entre un Manhattan y un Mojito y La patrocinadora. Diferentes temas, estilos y ambientes, se mueven alrededor de estas siete propuestas breves. Estacionamiento en los alrededores. Estación del Metromover: Museum Park.