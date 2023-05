Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Yayoi Kusama , LOVE IS CALLING, 2013. Institute of Contemporary Art, Boston.

Solo Teatro Fest

Para la clausura del 4to. Solo Teather Fest, que desde el pasado mes de abril ha llevado a cabo la compañía Artefactus, se ha invitado a la compañía mexicana Los Pinches Chamacos (que con anterioridad ya ha visitado este evento), para que presente la obra El despertar del zombi de Javier Malpica, con la actuación de Esteban Castellanos. En el texto “se explora el universo de la narrativa fantástica con temáticas sobre alteraciones mentales relacionadas con los videojuegos y con las plataformas digitales; es una introspección al misterio de la muerte que concluirá en un viaje iniciático y en un ejercicio filosófico acerca de la humanidad digitalizada del siglo XXI”, se destaca en la nota de prensa. Funciones viernes y sábados, 8:30 p.m., y domingos, 5:00 pm, Artefactus Cultural Center, 12302 SW 133 CT. Miami, 33186. Reservaciones en el (786) 704-5715.

Concierto de Berta Rojas

El concierto de guitarra de la concertista paraguaya Berta Rojas, considerada como una de las “mejores guitarristas clásicas del mundo, ganadora de dos Grammy Latinos y muchos otros galardones”, se presenta en Miami el viernes 12 de mayo, a las 7 pm, para conmemorar el 212 Aniversario de la Independencia del Paraguay y el Día de la Madre. La concertista estará acompañada por el renombrado arpista Mariano González, en un

evento convocado por la Paraguayan American Chamber of Commerce, Inc., y el Consulado General del Paraguay en Miami. La cita es en el Teatro Sanctuary of the Arts, 410 Andalusia Ave, Coral Gables, 33134.

La tóxica

El Teatro Trail continúa su programación enfocada en la comedia ligera. En esta ocasión anuncia la presentación de la actriz Imaray Ulloa, con la primera Stand Up Comedy de su carrera, La Toxica, escrita y dirigida por Piter Albeiro. Se resalta a la actriz y su trabajo como “una de los fenómenos más grandes de las redes sociales, que con su belleza, su sonrisa y su estilo muy particular nos hará llorar de la risa mostrándonos la realidad detrás de las relaciones de pareja”. Función única el viernes 12, a las 8:30 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 Calle. Boletos comienzan en 45. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Taller del artista

El artista Víctor Gómez, uno de los pintores más talentosos de la llamada Generación del Mariel, anunció en Facebook que abrirá su taller el sábado 13 de mayo, de 11 am hasta las 6 pm, para que los interesados vean su trabajo personal. Gómez es un premiado y reconocido creador, que se ha especializado en técnicas como el grabado y la serigrafía. La cita es en el 4702 SW 75 Avenida, Miami, 33155.

Comedia en Teatro 8

Continúan las presentaciones en el Teatro 8, en el 2173 SW 8 Street de la comedia El crédito, del español Jordi Garcerán, bajo la dirección de Yusnel Suárez. El elenco de esta comedia, lo integran Mijail Mulkay, Roberto San Martín, Rachel Cruz y Alina Robert. Con una trayectoria de éxitos donde se ha estrenado, el espectáculo ha tenido gran acogida por parte del público. Funciones viernes, a las 9 pm, sábado a las 8:30 pm y domingo la presentación es a las 5 pm. Boletos disponibles en www.teatro8.com o llamando al (305) 541-4841.

En Coral Gables

El Museo de Coral Gables, 285 Aragon Avenue, Coral Gables, 33134, celebra cada segundo sábado del mes un encuentro familiar entretenido y didáctico, con actividades como artes, manualidades y presentaciones en vivo. El sábado 13 de mayo, comenzando a las 12 del día, habrá una visita guiada por el museo, donde se conversará sobre las exhibiciones, así como la historia del edificio que alberga el centro. Aprovechando el Mes de la Herencia Haitiana, se harán estampados en lámina de metal, inspirados en el arte de los tambores de metal haitianos. La jornada incluye además, música con la South Florida Chamber Ensemble Performance, entre otras actividades. Más información en el (305) 603-8067.

Día de las Madres

Uno de los días más emotivos del calendario es el Día de las Madres, que en gran parte del mundo se celebra el segundo domingo de mayo, con reuniones familiares, regalos a la progenitora, cenas, actividades al aire libre y paseos. Hay quienes dedican la fecha para acudir a los cementerios a rendirle homenaje. Una celebración de amplio perfil, pero con el fin de honrar a la madre. Escoja su mejor manera de agraciar a la madre, pero tenga en cuenta que muchos lugares estarán llenos y en los restaurantes habrá menú fijo de celebración. Domingo 14 de mayo, todo un día de fiesta por las madres.

Cierre de exhibición

El artista plástico Carlos Artime, arquitecto, pintor, ceramista y escenógrafo, ha mantenido abierta una exhibición de sus obras en el vestíbulo/galería del Centro Cultural Artefactus, en Kendall. La exposición con sus obras cerrará el domingo 14, justamente con la clausura del Solo Theater Fest que allí tiene lugar. La muestra Proposiciones, reúne una variedad de obras del artista nacido en Manzanillo, Cuba, que a lo largo de su carrera se ha movido del abstraccionismo a lo figurativo. Artefactus Cultural Center, 12302 SW 133 CT. Miami, 33186. Reservaciones en el (786) 704-5715.

El huracán

Hasta este domingo 14 de mayo se podrá disfrutar en el GableStage at the Biltmore, 1200 Anastasia Avenue, Coral Gables, 33134, la obra El huracán de la dramaturga miamense Charise Castro Smith. La nota indica que: “mientras el huracán Andrew amenaza a Miami, una madre y una hija se preparan para la tormenta, pero Abuela se refugia en un mundo de memoria, música y magia”; añadiendo: “una poderosa historia de familia y perdón, que revela lo que se puede reconstruir después de las tempestades más devastadoras de la vida y lo que nunca se puede reconstruir. Más información en el (305) 445-1119.

Presentación de libro

El libro Felipe Rey de Castro y la agrupación católica universitaria, del Dr. Roberto Méndez Martínez, publicado por la editorial miamense Ediciones Universal, se presenta el miércoles 17 de mayo, a las 7 pm, en la Casa de la ACU, 12805 SW 6 Street. El libro es la biografía y “estudio de la vida y obra del P. Felipe Rey de Castro (España, 1889-Cuba, 1952), fundador de la Agrupación Católica Universitaria (ACU), una de las instituciones católicas más importantes de Cuba, que sigue, desde 1961, su misión apostólica en Miami, en la dirección donde tendrá lugar la presentación del importante libro. Participación del autor, el Dr. Roberto Méndez Martínez y el editor Juan Manuel Salvat.

En el Koubek Center

El miércoles 17 de mayo, comenzando a las 6:30 pm, tendrá lugar en el Koubek Center del Miami Dade College, 2705 SW 3ra. Calle, la presentación de la historiadora Becky Matkov, quien compartirá con el público sus conocimientos e investigaciones sobre la vida y trayectoria de Julia Tuttle (1848-1898), una de las grandes emprendedoras de su época y considerada por muchos como “la madre de Miami”.

En el PAMM

Ya se puede visitar en el Pérez Art Museum Miami (PAMM), 1103 Biscayne Blvd., la exhibición Love is Calling (El amor llama) de la artista japonesa Yayoi Kusama (1929), considerada una superestrella del arte contemporáneo a pesar de su edad. La página del PAMM destaca que la pintora “ha integrado conceptos del arte pop, el minimalismo y la psicodelia en pinturas, performances, salas inmersivas, instalaciones escultóricas exteriores, literatura, películas, diseños e intervenciones arquitectónicas”. Una artista muy completa, donde el colorido, las formas y efectos técnicos, enriquecen su trabajo. Boletos de entrada $16.