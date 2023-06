Lo que presenta la escena en Miami esta semana

MÚSICA Aerosmith se despide de los escenarios con gira "Peace Out"

Acorralados

La obra de Jean Paul Sartre, Acorralados, en versión de Eddy Díaz Sousa, bajo la dirección de Miriam Bermúdez, continúa en cartelera en la sala Artefactus, con funciones el viernes 23 y sábado 24, a las 8:30 y el domingo 25, a las 5 pm. En la obra, cuatro personas están encerradas en un espacio donde solo se tienen a ellos mismos. Actúan José Carlos Bermejo, Vivian Morales, Lorena Moll, Yojan Martínez y Tamara Melián como actriz invitada. Artefactus Cultural Project, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186. Reservaciones en el (786) 704-5715.

Julio Iglesias Jr.

El hijo menor en la música del clan Iglesias (el legendario Julio, padre; Enrique, hermano mayor y Julio Jr.), se presenta en concierto el viernes 23 de junio, a las 8:30, en el acogedor e íntimo espacio del Flamingo Theater & Bar, en el edificio The Four Ambassadors, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 33131. Los boletos para este concierto se puede obtener en: 1234ticket.com

El crédito

Continúan las presentaciones en Teatro 8, de la obra El crédito, comedia de Jordi Galcerán, bajo la dirección de Yusnel Suárez. La obra que ha tenido notable éxito de taquilla, por lo divertida y el elenco que la interpreta, parte de una premisa muy humorística: qué se está dispuesto a hacer por dinero. Actúan Carlos Enrique Almirante, Roberto San Martín, Rachel Cruz y Alina Robert. Teatro 8, en el 2173 SW 8 Street. Funciones viernes 9 pm, sábados a las 8:30 y domingo a las 5 pm. Teatro 8. Reservaciones en el (305) 541-4841.

Casi Abba

A manera de tributo a la mítica agrupación sueca, la sala del Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134, presenta el espectáculo Casi Abba, una noche de música en vivo, bailes maravillosos y memorables canciones como Dancing Queen, Mamma Mia y Waterloo, entre otras. Un programa que evoca toda una época. Viernes 23, a las 8:30 pm. Entradas desde $35. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Microteatro Miami: Superhéroes

Las funciones de Microteatro tienen lugar en el Maurice Ferré Park, 1075 Biscayne Blvd. Miami, 33132. Presentaciones desde las 7 pm, en función continua. Precios: $10 y $8 Socios del CCE-Miami. Más información en el (305) 448-9677.

Kaballera

El concepto teatral Microteatro, que en esta nueva etapa tiene como tema a los Superhéroes, presenta en los siete contenedores donde se desarrollan las obras de 15 minutos en función continua, la pieza Kaballera, guión de Alberto Rojas Apel y dirección de Constanza Espejo. En la obra se cuenta la cita entre una súper heroína y un hombre común. Actúan Andrea Estévez y Fernando Quiroga.

Sin miedo

También forma parte del Microteatro enfocado en los superhéroes. Sin miedo, escrita y dirigida por Eugenia Sancho, se enfoca en una mujer cansada de despertarse asustada, elige ser valiente y de mente positiva. Esta obra la interpretan Claudia Montalvo, Alejandra Díaz, Selene Serra y Mari Luna Sierra.

Un café con el hombre araña

Resalta la promoción: “¡Ven y déjate atrapar en la red de esta fascinante historia!”, donde un caricaturista lucha contra la ansiedad y encuentra una sorpresa inesperada: “¡un encuentro con el icónico «Hombre Araña»”. Texto de Rafael Pagán, dirección de Miguel Sahid. Acúan Francisco Porras, Salomón Barros, Michelle Casals y Juan Valero.

La capa

Al atravesar una grave crisis financiera, un superhéroe decide entrar a un museo a robar una famosa obra. Allí se encuentra con la sorpresa de que el guardia de seguridad del museo es su hermano. Guión Alberto García, dirección de Rosalba Maldonado. Intérpretes: William Valdés, Javier Valcárcel y Manuel Bastos.

Un Superheroe en Hialeah

Joseito ha crecido en Hialeah sin saber que es el príncipe del planeta Libélula y ahora tendrá que defender a la tierra de una invasión extraterrestre y cumplir con su destino de Superheroe. Obra de Yesler de la Cruz, que también la dirige. El elenco lo integran Guille Cabré, Paola Ramos, Alexandra Calero, Dairín Valdés y Pilar Marino.

La reina de los Superheroes

La única capaz de hacerlos polvo de un golpe de guadaña. Esa que le da igual derretirle el músculo a Hulk que oxidarle el hierro a Iron Man. Esa con la que todos tenemos una cita más tarde o más temprano. Texto y dirección de Yoshvani Medina, con las actuaciones de Nakary Ericsson, Laura Icaza y Diana Restrepo (elenco rotativo, señala la nota).

Batman in Little Havana

Esta es la única obra en inglés en esta temporada de Microteatro. Escrita por Rafael Pagán, actuada y dirigida por el equipo de la sociedad Actoral Hispanoamericana (SAH), con Ariadna González, Douglas Olivo, Salomón Barrós, Valeria Hernández y Verónica Martínez. En la noche de su cumpleaños, una niña recibe la visita de su superhéroe favorito.

Presentaciones de libro

La comunicadora María Alejandra Requena, ganadora de dos National Emmy Awards, presenta su libro Elijo ser feliz, inspirado en una historia real. Se señala en la nota de promoción que “la vida está llena de cambios siendo el más fuerte de todos la muerte de un ser querido, pero ¿cómo le dices adiós por última vez a alguien que amas?, ¿cómo sigues adelante? La verdad, tienes dos salidas: te entregas al dolor o intentas renacer en medio de la oscuridad”. En el libro se ayuda a salir adelante. Sábado 24 de junio, a las 7 pm, en la librería Books & Books, 265 Aragon Ave, Coral Gables.

El escritor, profesor e investigador Osmán Avilés presenta su libro Pilares de un reino, una edición revisada y ampliada del volumen publicado en Cuba, en el 2008 sobre la poeta Dulce María Loynaz. Casi quince años después de aquella primera edición, el libro toma nuevos aires y demuestra, “que a pesar del tiempo, su interés por la obra de Dulce María Loynaz no decae, sino que le atrae siempre, como la atizada lumbre de su inspiración”. La presentación estará a cargo de la profesora Danae C. Diéguez. Viernes 23 de junio, a las 7:30 pm, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta Avenida, Miami, 33130.

Música en Ocean Drive

En Miami Beach, en el área del Lummus Park, 1130 Ocean Dr., cerca del mar, habrá el sábado 24 de junio, a las 6 pm, un concierto al aire libre con el músico brasilero Munir Hossn. Originario de Salvador de Bahía, el vocalista destaca por sus composiciones y por tocar varios instrumentos. Hossn tiene raíces indígena, africana, europea, del Medio Oriente y brasileña, por lo que brinda una amplia variedad de ritmos en sus espectáculos.

Octavio de la Suarée

El escritor cubano Octavio de la Suarée, que reside en New Jersey, viaja a Miami para la presentación en el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio del libro La familia Borrero, escrito por su padre de igual nombre. El libro es una crónica de tres generaciones de mujeres y hombres de letras que fueron el orgullo de Cuba. Sábado 24 de junio, a las 3 pm, Biblioteca de Coral Way, 9445 Coral Way, Miami.

Sobre José Martí

Como parte de la exhibición del pintor Emilio Héctor Rodríguez, Versos sencillos, inspirada en los poemas del Apóstol cubano José Martí, se ofrecerá un conversatorio sobre la poesía de Martí y de la exhibición de Rodríguez. Participan Eduardo Lolo, Frank Rodríguez, Emilio Sánchez, Julio Shiling, José Raúl Vidal y Rosa Leonor Whitmarsh. Sábado 24, a las 2:30 pm, en la St. Thomas University, Library, 16401 NW 37 Avenida, Miami, 33054. Teléfono (305) 628-6769.

Artes plásticas

Mariano, Everything Possible recoge una selección de la obra de Mariano Rodríguez (La Habana 1912-1990). La muestra, que se puede visitar hasta el 29 de junio en la galería Latin Art Core, 1646 SW 8 St., en Miami, abarca cinco décadas de trayectoria del artista cubano, con pinturas, acuarelas y dibujos.

Queer Showcase

En la temporada Queer Showcase, la Galería del Centro Cultural Artefactus presenta Con esencia de mujer, una exposición personal de la destacada artista plástica Janette Allegue. La nota promocional señala que “A través de su arte, Allegue captura la sensibilidad y la fortaleza de la mujer, resaltando su papel como fuente de inspiración y equilibrio humano”. La inauguración de esta muestra personal se llevará a cabo el domingo 25 de junio a las 5 pm, y contará con la conducción de Carlos Artime, así como la participación especial del violinista Johnny Curbelo. La entrada es gratuita. Artefactus Cultural Project, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186.