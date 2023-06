Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Captura de pantalla/Youtube/The Art of Photography

Como parte de la temporada Queer Showcase, se estrena en la sala Artefactus la obra Mírame y no me toques, escrita y dirigida por Eddy Díaz-Souza, con las actuaciones de Anthony Lorusso, Eric Becerra y Simone Balmaseda. Los promotores destacan: “La pieza teatral se vale del absurdo para ofrecer una visión provocadora sobre la relación de parejas, la remembranza del pasado y la búsqueda de la libertad en un mundo que se reordena aceleradamente”. Presentaciones el viernes 30 de junio y 1 de julio, a las 8:30 pm., y el domingo 2 de julio a las 5 pm. Artefactus Cultural Proyect, 12302 SW 133 Ct., Miami , 33186. Entradas disponibles en la taquilla de la sala o en la página: www.artefactus.us .

Presentación de libro

Como parte de las actividades a lo largo del año de la Feria Internacional del Libro de Miami, el escritor cubano William Navarrete, residente en Francia, se encuentra en Miami para la presentación de su libro Primeras familias, poblado y ciudad San Isidoro de Holguín. Se trata de un estudio de genealogía cubana que se remonta al siglo XVIII. El libro “se basa en todos los matrimonios sacramentales asentados en el primer libro de la iglesia San Isidoro de Holguín entre 1730 y 1763. De este modo, los primeros habitantes y toda su descendencia, así como los cónyuges, quedan recogidos en este estudio”. Ya en el 2015 Navarrete había incursionado en estas investigaciones de genealogía, expresado en aquella ocasión que: “Tengo material como para tres libros más, siempre de genealogía e historia de familias del norte de Oriente”. El libro se presenta el viernes 30, a las 7 pm, en el Koubek Center, 2705 SW 3 Street, Miami, 33135.

Jazz y más

La cantante de origen cubano Leslie Cartaya se presenta como parte de la serie al aire libre Jazz en el MOCA (Museum of Contemporary Art North Miami). La intérprete, señalan los organizadores, brindará “una velada inolvidable”, de la que destacan “su sonido único, una mezcla dinámica de ritmos caribeños, afroamericanos, afrolatinos y latinoamericanos”. Además de solista, Cartaya integra la agrupación de funk Palo y encabeza el conjunto femenino Sexta Clave. Viernes 30, a las 8 pm, en el MOCA Plaza, 770 NE 125 Street. Más información en el (305) 893-6211 y en la página web: www.mocanomi.org.

Fotografía

Una retrospectiva con las fotografías del artista Arnold Newman, se inaugura el viernes 30, desde las 10 am, en el Florida International University Jewish Museum of Florida, 301 Washington Avenue, Miami Beach, 33139, La exhibición muestra los retratos que realizó el fotógrafo desde 1940 hasta la década del 2000. “A lo largo de su carrera, Newman fotografió a muchas figuras públicas judías que han tenido un impacto significativo en sus respectivos campos, como artistas, científicos, filósofos y políticos”. Newman tuvo su primera exposición personal en el Museo de Arte de Filadelfia en 1945, desde entonces publicó más de 14 libros, ejerció la docencia y continuó trabajando hasta que falleció en 2006.

Últimas funciones

La comedia Lo de atrás sí importa, comedia de Alexis Valdés, dirigida por el propio autor y Carlos Cruz, está llegando al final de su temporada, con dos funciones, una de ellas el sábado 1 de julio, a las 8 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami, 33134. La obra tiene como protagonistas a Yubrán Luna, Dianelys Brito, Iván Camejo y Alejandro Dávalos. Son varias historias que convergen con humor durante una reunión en casa de uno de los personajes. Es allí donde “saldrán todas las infidelidades, secretos y traiciones de estos tres amigos a los que el dinero ha puesto en clases sociales y maneras de ver la vida diferentes”. Reservaciones en el (305) 443-1009. Espectáculo para mayores de 18 años.

Ópera

La célebre ópera Lucia di Lammermoor, drama de amor que termina en tragedia, en la que una joven mujer es obligada por su hermano a abandonar su amor y casarse por dinero, vuelve a presentarse en el Sur de la Florida. Con música de Gaetano Donizetti y libreto de Salvatore Cammarano, la puesta en escena de esta ópera se presenta en The Dennis C. Moss Cultural Arts Center (The Moss Center), en el 10950 SW 211 Street, Cutler Bay, 33189, el sábado 1 de julio, a las 8 pm., y el domingo 2, a las 4 pm. Boletos desde $27. Reservaciones en el (786) 573-5300.

Saulo García

Uno de los comediantes que mejor maneja el timer del humor lo es el colombiano Saulo García, que logra divertir al público con un sentido del humor entretenimiento y agudo. Su próxima presentación será el sábado 1 de julio, a las 8 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami. Boletos desde $40. Reservaciones y más información en el (305) 443-1009

Fiesta de San Juan

La Gran Fiesta de San Juan es un encuentro festivo que cada año reúne a numerosos artistas en escena, entre ellos bailarines e intérpretes del tambor venezolano, para celebrar la identidad afrovenezolana. Durante el evento, San Juan USA, el público disfrutará de un viaje a través de la musicalidad y el baile, a ancestrales costumbres. “Nuestro propósito es salvaguardar, promover y proteger tanto el patrimonio como todas las diferentes expresiones artísticas que en él se desarrollan a través de una exposición que crea un ambiente educativo y lúdico”, apuntan los organizadores. Domingo 2 de julio, a las 2 pm, en el Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave, 33141. Boletos $25.

4 de julio

La fiesta por la Independencia de Estados Unidos tendrá como de costumbre muchas celebraciones. Una de ellas será el concierto al aire libre que ofrecerá la Miami Symphony Orchestra, conducida por el maestro Eduardo Marturet, en el Peacock Park, 2820 McFarlane Rd, Miami, 33133, precisamente el martes 4 de julio, a las 6:30. Una celebración de música clásica y patriótica.

En South Miami

La ciudad de South Miami tendrá su celebración por el 4 de julio, en el Palmer Park, 6100 SW 67 Avenida, Miami, 33143, con banderas, camiones de comida, actividades para niños, entretenimiento en vivo y fuegos artificiales. La fiesta por el Día de la Independencia comienza a las 5 pm. Se recomienda acudir con silla de jardín y no se permitirán bebidas alcohólicas ni mascotas. Más información en el (305) 668-3873.

Día de la Independencia

La fiesta por el 4 de julio en Key Biscayne, además de los fuegos pirotécnicos incluirá un defile, en lo que han denominado “una procesión patriótica tradicional con bandas de música, carros de golf, carrozas y decoraciones con temas estadounidenses”. El desfile comienza a las 11 am del martes 4 de julio, desde Harbor Drive, hasta West End Drive, a lo largo de Crandon Boulevard. En la noche serán los fuegos artificiales por la noche.

En Hialeah

En una de las ciudades más hispanas de todos los Estados Unidos, la fiesta por el 4 de julio se realizará en el Milander Park, 4800 Palm Avenue, desde las 4 pm. Participan los cantantes Ricky Valido, Lenier y Marlon Fernández. Además, animarán DJ YUS y DJ A10. Habrá fuegos artíficiales y efectos con láser durante 30 minutos.

En Sweetwater

La noche del 4 de julio en la ciudad de Sweetwater comienza a las 6 pm, en el Ronselli Park, 250 SW 114 Avenida, con eventos públicos, la presencia de las autoridades locales y actividades para niños. A las 9 pm comienzan los fuegos artificiales para cerrar la noche por el día de la independencia.

Otras celebraciones

Casi todas las municipalidades realizarán algún tipo de evento para celebrar uno de los días patrióticos más importantes en el calendario de Estados Unidos. Los sitios, horarios y actividades varían. Consulte en su área por la fiesta más próxima a su casa.