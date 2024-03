Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Monólogos de la Vagina

La exitosa comedia Monólogos de la Vagina, escrita por Eve Ensler, basada en entrevistas con mujeres de todo el mundo, se está presentando en el Teatro Trail, bajo la dirección de Manuel Mendoza. El soporte esencial de esta obra probada en numerosos escenarios, son las actuaciones. Para su estreno el viernes 22, a las 8:30 pm, y el sábado 23, tendrá en escena a Judith González, Elizabeth Gutiérrez y Mariaca Semprún. Son siete monólogos llenos de humor, pero a su vez polémicos, transgresores y dinámicos. Teatro Trail, 3715 SW 8 St, Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.

El patriota

El cineasta Lilo Vilaplana ha realizado el documental El patriota Ernesto Díaz Rodríguez, sobre la vida de este luchador por la libertad de Cuba que pasó 22 años en las cárceles castristas. El filme reúne testimonios de varios de sus hermanos de lucha, así como de su esposa Alicia Pérez. Una película sobre los Plantados en el presidio político y de los luchadores por la libertad de Cuba. Estreno con la presencia de Ernesto Díaz rodríguez, el viernes 22 de marzo, a las 7 pm, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami, 33145.

Festival Ultra

El centro de Miami recibirá, del viernes 22 al domingo 24 de marzo, a miles de amantes de la música electrónica para el Festival Ultra, que atrae a jóvenes para escuchar lo más contemporáneo y emblemático de la música urbana y electrónica. Se espera que unos 150 artistas suban al escenario del Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd, Miami, 33132. Entre los invitados al Festival se encuentran Armin van Buuren, David Guetta, Eric Prydz, Martin Garrix, Peggy Gou, Steve Aoki, Tiësto, Zed’s Dead, Afrojack y Alan Walker.

Paseo de las Artes

En el Paseo de las Artes, 437 SW 2 St, Miami, 33130, continúa, la obra Las criadas del Hotel Selina, escrita por Enrique Salas y dirigida por Beatriz Valdés. Esta producción cuenta con las actuaciones de Alba Roversi, Elba Escobar, Lili Rentería, Gaby Rivero y María C. Oduber. En la obra, cuatro “Housekeeping inmigrantes se han visto obligadas a dedicar su vida al mantenimiento del hotel bajo el régimen de una supervisora quién es la encargada de hacerle la vida cuadritos a cada una de ellas”. Desde el viernes 22 de marzo, comenzando a las 9 pm, con cuatro presentaciones a lo largo de la noche.

El León y la Domadora

La obra El León y la Domadora, del escritor Antonio Orlando Rodríguez, bajo la dirección de Eddy Díaz Souza, se presenta en el black box de Artefactus, el viernes 22 y sábado 23 de marzo, a las 8:30 pm. “La obra de Rodríguez aborda el tema de la migración forzada, adentrándose en el viaje interior de dos personajes circenses en su búsqueda de un nuevo destino. Se presenta como una fábula cruel, con un toque de humor y absurdo”, señala la nota promocional. La nueva temporada mantiene el mismo elenco de actores, Mabel Roch y Juan David Ferrer, y la interpretación musical de Yamilé Pedro. Funciones viernes y sábado. Domingo a las 5 pm. Artefactus Cultural Proyect, 12302 SW 133 Ct, Miami, 33186. Reservaciones en el (786) 704-5715.

Ballet Clásico de Miami

Con el título de Coreographers Showcase, el Ballet Clásico Cubano de Miami (CCBM), ha concebido un espectáculo para el viernes 22 de marzo, a las 8 pm, en el Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave, Miami Beach, 33141. El programa presenta una amplia gama de piezas de danza contemporánea, cuidadosamente seleccionadas para mostrar la versatilidad y habilidad tanto de coreógrafos establecidos como de nuevos talentos, “abrazando una variedad de estilos y temas, cada actuación está diseñada con esmero para conectar con el público en diferentes lugares y contextos”, señala la nota de prensa. Reservaciones en el (786) 747-1877.

Presentación de libro

El encuentro mensual del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, en la biblioteca regional de Westchester, 9445 Coral Way, tendrá al preso político cubano Vicente Fernández Roig presentando su libro testimonio Los agujeros negros. Participan, además del autor, los escritores y presos de conciencia Ángel de Fana, Pedro Corzo y Jose A. Albertini. Sábado 23 de marzo, a las 3 pm. Evento gratuito y abierto al público.

También en el Festival

El sábado 23 de marzo, se presenta en el Festival Casandra, dedicado a la mujer, la obra Las penas saben nadar, texto emblemático en la dramaturgia de Abelardo Estorino, interpretado por Naty Gómez, y la dirección de Arístides Naranjo y José Fuentefría. Sandrell Rivers Theater, 6103 NW 7 Ave, Miami, 33127. Más información en: https://elingenioteatro.com/en/festival-2024

Danza

La quinta edición Forward Motion Dance Festival que presenta la Karen Peterson and Dancers, llega al Miami Dade County Auditorium con espectáculos de danza con los músicos, bailarines y cantantes de The Spirit of the Goodwill Band. Las coregrafías son ejecutadas por personas con algún tipo de discapacidad. Entre los bailarines invitados se encuentran Julie Crothers de San Francisco, Pawel Karpinski de Polonia. Coreógrafo invitado Mark Travis de Atlanta. “Este espectáculo ofrece el mejor trabajo de bailarines nacionales e internacionales que crean y actúan bajo el paraguas de la danza”. Sábado 23, a las 2 pm, en el 2901 West Flagler Street, Miami, 33135. Más información y reservaciones, en el (305) 547-5414.

La Feria

Atracciones mecánicas que se mueven a gran velocidad y ponen a prueba la adrenalina, tiro al blanco, concursos, variadas cominas y el espíritu de la juventud es algo que se puede disfrutar en el MiamiDade County Fair & Exposition con la Feria de la Juventud, que cada año llega en la primavera a Miami. Abierta todos los días en el Tamiami Park, 10901 SW 24 St, Miami, 33165. El costo de los boletos varía y en algunos sitios se pueden obtener descuentos. https://www.fairexpo.com/plan/tickets

Novela de Armando de Armas

La Fundación APOGEO y EGO de Kaska, invitan a la presentación de Avellaneda al atardecer. Historia del amor oculto, novela del escritor Armando de Armas. El libro gira alrededor de la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien tras su regreso a Cuba, escribe una novela cuyo manuscrito desaparece. “Siglos después, su espíritu dicta la misma novela a un escritor y sus dos amantes mediante la Tabla Ouija, fusionando lo místico con lo artístico. La obra, ambientada en varias ciudades de la isla y el extranjero, teje romance, violencia y misterio”, se resalta en la contraportada del libro. Sábado 23 de marzo, a las 2 pm, en Cuba Ocho, 1465 SW 8 Street, Miami, 33135. Presentadores Baltasar Santiago Martín, Alejandro Ríos y Ángel Velázquez Calleja.

Bajo terapia

“No es solo una obra; es una experiencia que transformará tu forma de ver el teatro”, se resalta en la promoción de esta pieza teatral que lleva varias semanas en cartelera con gran aceptación del público en Teatro 8. En la comedia, tres parejas se reúnen en un mismo lugar para tratar sus problemas y conflictos, pero la sesión resulta bastante inusual, pues la psicóloga ha dejado una serie de sobres con instrucciones que los pacientes deben seguir, “Lo que comienza como una terapia convencional rápidamente se convierte en un caos lleno de sorpresas y también humor”. Bajo terapia del dramaturgo argentino Matías del Federico, bajo la dirección de Jessica Álvarez Diéguez y Alejandro Vales, quienes también integran el elenco, juntos a Claudia Albertario, Gabriela González, Gabriel Martina y Saúl Mauricio Mendoza. Funciones el sábado 23 a las 8:30 y domingo 24 de marzo las 5 pm. Reservaciones en el (305) 541-4841. Teatro 8, 2173 SW 8 Street, Miami, 33135.

Sobredosis de viagra

Con la primera semana de estreno completamente vendida, continúa en el Teatro Trail la comedia Sobredosis de viagra, de la escritora, actriz y dramaturga Julie De Grandy, bajo la dirección de Juan Roca. En la comedia intervienen Julie De Grandy, Verónica Abruza y Dairín Valdés. En la obra, en pleno invierno neoyorquino, tres mujeres tratan de desaparecer el cadáver de un hombre fallecido en circunstancias comprometedoras. “Esta situación las lleva a crear los más inverosímiles planes para no verse envueltas en un asesinato”. Funciones sábado 23 a las 8 pm, y domingo 24 a las 5 pm. Boletos en el (305) 443-1009. Teatro Trail, 3715 SW 8 St, Miami, 33134.

Segunda temporada

Apenas concluida las presentaciones de la obra Afterglow de S. Asher Gelman, dirigida por Kevin Cass, comienza la segunda temporada, en el mismo Teatro Tower, 1508 SW 8 St., Miami, 33135, con un nuevo elenco. En esta ocasión lo integran Argenis Rea, Frank Zuluaga y Erick Medina. Funciones sábado 23 a las 10 pm, y domingo 24 a las 7 pm. El miércoles 27 habrá una función gratuita, a las 8 pm, dedicada al World Theater Day Miami 2024.

Ciclo de teatro

El Ciclo de Teatro en La Casona, continúa con la presentación de la obra La noche de los amantes, de Eduardo Pardo, bajo su propia dirección. Se trata de una puesta en atriles, en la que participan Eduardo Ibarrola, Frankin Viegues, Gerardo Riverón, Gualberto González, Osvaldo Stróngoli, Xavier Coronel, Pancho Porras y Harry Froget. Se anuncia como “una comedia algo erótica, y muy errática”. Sábado 23, a las 8 pm, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami, 33130. Entrada $30.

Hamilton

Con el respaldo de sus presentaciones en Broadway, así como otras ciudades del país; once premios Tony, un Grammy al mejor musical, un Pulitzer al mejor drama y siete premios Drama Desk, regresa al Arsht Center el musical Hamilton, basado en la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. El espectáculo con tiene letras, música y guion de Lin-Manuel Miranda. Se presenta el sábado 23, en doble función, a las 2 y 8 pm, así como el domingo 24, a la 1 y 7 pm, en el Ziff Ballet Opera House del Adrienne Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd, Miami, 33132. Boletos desde $49.

Estamos Unidos

El actor, periodista y humorista argentino Ronen Suarc está de gira con su espectáculo Estamos Unidos, que llega a la sala del Teatro Tower, 1508 SW 8 St., Miami, 33135, el martes 26 de marzo, bajo la dirección de Kevin Cass. Una “obra que narra la fascinante travesía de un inmigrante persiguiendo el sueño americano”. La nota añade que con humor y sensibilidad, se “aborda la llegada del protagonista a suelo americano, explorando sus intentos”, además, se añade que la pieza: “más que una comedia, es un reflejo de los sueños, fracasos y triunfos de quienes buscan un futuro lejos de su hogar, pero desde el humor, en el que cualquier persona se va a sentir identificada, no importa de dónde sea”.