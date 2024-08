Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Viernes de Tertulia

El escritor, periodista y productor de espectáculos Armando López se presentará el viernes 16 de agosto, a las 8 pm, en Viernes de Tertulia, el encuentro mensual que se realiza el tercer viernes de cada mes en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Avenida, Miami, 33130. Durante el encuentro, el autor hablará de su novela Los maricones van al cielo, y de Boleros prohibidos, una recopilación de conferencias y entrevistas a grandes figuras de la música cubana. Evento gratuito y abierto al público.

En Havanafama

La obra El viaje de la esperanza, versión, puesta en escena y dirección de Juan Roca, se presenta el viernes 16 y sábado 17 de agosto, a las 8:30 pm, en Havanafama Teatro Íntimo, 4227 SW 75 Avenue, Miami, 33155. En la obra, se intentan complacer los deseos de una mujer mayor de viajar a Venecia para reencontrarse con un viejo amor. El elenco lo integra Verónica Abruza, Rei Prado, Dairín Valdés, Dianet Conde, Osiel Véliz, y el primer actor Jorge Ovies con el personaje de Esperanza. Reservaciones en el (786) 262-4014.

Kabeto

El comediante Kabeto continúa sus exitosas presentaciones en el teatro Trail con su unipersonal Probanditoe, un espectáculo íntimo donde a primera instancia la interacción con el público será fundamental para poner el ambiente sabroso y construir junto con ellos las ideas que irá desarrollando con la finalidad de hacerlos reír y encontrar así el material de Stand up ideal para su próximo show personal. Habrá un comediante invitado, para el público también habrá un momento reservado pero ya eso depende si vienen a ver cuál es. Viernes 16 de agosto, a las 9 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134.

Lecturas de poesía

Con el título de Poesía con calor caribeño, el encuentro poético mensual en Imago, ofrecerá en esta ocasión un evento enfocado en la literatura y los ritmos caribeños. Participan seis escritoras, Ximena Gómez, Dainerys Machado Vento, Lourdes Vásquez, María Juliana Villafañe, Glenda Galán y Kelly Martínez Grandal. El único participante masculino es el moderador, Luis Alejandro Ordóñez. Viernes 16 de agosto, a las 7:30 pm., en Imago Art in Action, 4828 SW 57 Avenue, South Miami, 33155.

Regresa Laponía

Comienza la segunda temporada de la comedia Laponia, texto de Cristina Clemente y Marc Angelet, adaptación y dirección de Alexis Valdés (codirigida junto a Yeandro Tamayo). La sinopsis señala que una pareja de cubanos de Miami viaja junto a su hijo Martin a Laponia (la supuesta tierra de Santa Claus en Finlandia), para pasar Navidad con unos familiares, que tienen una hija. “Todo cambia cuando la niña finlandesa le revela a su primo una verdad que él no conoce sobre Papá Noel. La situación da lugar a un enfrentamiento entre las dos familias”. El elenco lo integran Dianelys Brito, Claudia Valdés, Iván Camejo y Alexis Valdés. Funciones viernes 16, a las 8:30 pm, sábado 17 a las 8 pm y domingo 18, a las 5 pm. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134.

Terapia sensual

El portal de eventos Ticketplate continúa anunciando el espectáculo Terapia sensual, como parte de la programación del Paseo de las Artes, situado ahora en el 437 SW 2 St., Miami, FL 33130. La comedia se promueven como “inmersiva”. La pieza presenta a una sexóloga, la Dra. Frenesí, que presentará su conferencia Terapia sensual. “Durante dos horas y media no vas a parar de reír, serás parte de una experiencia interactiva única, ya que el público formará parte de la historia”. El espectáculo tiene un amplio repertorio, incluidos artistas invitados. Dirección de Layla Vargas. Funciones viernes 16 y sábado 17, a las 8:30 pm. Reservaciones en tickeplate.com.

Cena bailable

Martí Production ha coordinado la cena bailable Del mambo al chachachá, donde el público podrá remontarse a sus años jóvenes donde estos dos ritmos musicales hicieron época e influyeron el curso de la música que vino posteriormente. “Viva la época dorada de los centros nocturnos cuando se disfrutaba con ¡Qué rico el mambo! Y ¡Viva el chachachá!”, se resalta en la invitación, donde se añade: “Cene, baile y disfrute de un show con la Big Band de Julio Montalvo y los bailarines de Party Zone de Maritza Espín, quienes les harán pasar una Noche inolvidable”. Además, señalan, “Habrá concurso de baile. jurado con premios para los ganadores del mambo y del chachachá”. Sábado 17 de agosto, a las 8 pm, en el emblemático Big Five Club, 600 SW 92 Avenida, Miami, 33174. Reservaciones en el (305) 220-2863.

Sobre Cuba

La reconocida y respetada institución Archivo Cuba, que documenta lo que acontece en Cuba, se une a ADN Cuba y el Museo Americano de la Diáspora Cubana, para presentar El creciente costo en la vida de la revolución cubana, un análisis de la realidad de la Isla. El evento permitirá conocer más de cerca la manera de trabajar de Archivo Cuba. El evento será el sábado 17 de agosto, a las 3 pm, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami, 33145. El cupo es limitado, se requiere confirmar la asistencia en el correo: [email protected].

Ballenato

La agrupación de música Los Inquietos Del Vallenato, se presenta en Miami con un concierto que se promueve como con “todos sus éxitos”. El ballenato es un estilo musical originario del norte de Colombia, que se ha extendido por todo el mundo. Entre sus exponentes se encuentra esta pareja integrada por Nelson Velásquez y Emerson Plata, éste último en el acordeón, instrumento fundamental para esa música. Su éxito Volver, fue reconocido como la mejor canción en la Feria de Cali. El dúo se presenta en el Rancho Miami, 15852 NW 122 Ave, Hialeah, 33018, el sábado 17 de agosto, a las 8 pm. Más información (786) 340-1728.

Piano bar

El compositor, arreglista y cantante cubano Lázaro Horta, presenta periódicamente en el centro nocturno Alfaros’s,1604 SW 8 Street, Miami, 33135, el Piano Bar de Lázaro Horta, donde interpreta sus propias canciones, otras del cancionero internacional y tiene invitados especiales para animar su presentación. Para el domingo 18 de agosto, a las 6:30 pm, tendrá la jornada Las canciones que más nos gustan, con temas de Serrat, Sabina, The Beatles, Manzanero y Elton John, entre otros. Lo acompañará el músico Pedro Pablo Díaz. Más información en el (305) 643-2151.

Los hijos de la diáspora

Quienes no tuvieron la oportunidad de ver el documental Los hijos de la diáspora del realizador Lunes Oña, en su estreno en Miami, tendrán una nueva ocasión el próximo domingo 18 de agosto, a las 7 pm, en el Teatro Tower, 1508 SW 8 Street, Miami, 33135. En su película Lunes Oña se propuso “indagar sobre la identidad nacional de cubanos o hijos de cubanos de las últimas generaciones y las historias de adaptación en sus diferentes países de acogida”. En el filme se entrevista a 21 jóvenes cubanos o de ascendencia cubana. Muchachos “que han crecido fuera de Cuba, en 9 países”. Ellos hablan sobre su experiencia de adaptación al vivir entre dos culturas y sobre la supervivencia de la identidad cubana a pesar de la historia familiar de ruptura y alienación.

En Books & Books

La emblemática librería, centro cultural y café de Coral Gables, tendrá el domingo 18 de agosto, a las 5 pm, la presentación del libro Los Mendigos de la Luz de Mercurio: We the Other People, del escritor colombiano William Castano-Bedoya, quien tendrá una jornada junto a la periodista Beatriz Parga para conversar sobre su obra. El volumen narra “narra la fusión del poder político y la pobreza invisible en medio de la crisis de los valores conservadores de la sociedad, la injusticia social, los excesos de los extremismos y la politización del sufrimiento como herramienta de poder”. Books & Books, 265 Aragon Avenue, Coral Gables, 33134.