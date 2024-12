Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Parrandón Navideño 2024

El Teatro Trail presenta la tercera edición de este concierto navideño celebrado el 14 de diciembre, presentado por Afro Borinken Roots. El evento contará con presentaciones de Jacareo (plena), la Orquesta Potencia Latina (salsa), y los solistas Kiley Hernández (soprano) y Raciel Orret (tenor). Además, la invitada especial Melina Almodóvar "La Muñeca de la Salsa" pondrá el toque especial a la noche.

Christmas is in the Air

Marlene Urbay y la Florida Chamber Orchestra invitan al público al concierto Christmas is in the Air, un encuentro musical que realiza cada año durante la época navideña. Se escucharán famosas y tradicionales melodías navideñas, así como ritmos latinos, bandas sonoras de películas icónicas y algunos favoritos del pop. El evento tendrá como invitado especial al cantante Daniel Bouchet.

El concierto es el domingo 15 de diciembre, a las 7:00 pm, en el Bandshell de Miami Beach, 7275 Collins Avenue, Miami Beach, 33141. Reservaciones en el (305) 979-9603.

Usher

La superestrella multiplatino del R&B Usher tendrá tres shows en el Kaseya Center como parte de su gira Past Present Future Tour. Las citas serán el 16, 18 y 19 de diciembre, noches en las que celebrará con sus seguidores sus 30 años de carrera y promoverá su noveno álbum Coming Home.

Candlelight: Tributo a Ed Sheeran

Los asistentes disfrutarán el 19 de diciembre de una velada iluminada en donde cantarán los mejores éxitos del cantautor británico Ed Sheeran, interpretados por un cuarteto de cuerdas. El encuentro será en el Hotel Colonnade Coral Gables y las entradas pueden adquiriese en la web.

Escena

Miami City Ballet - El Cascanueces

El Miami City Ballet da la bienvenida a la navidad con El Cascanueces, una producción aclamada por la crítica de la poderosa pareja artística cubanoamericana Isabel y Rubén Toledo, con coreografía de George Balanchine y la partitura de Tchaikovsky. La presentación será desde el 13 hasta el 24 de diciembre en el Ziff Ballet Opera House.

Kevin Hart en vivo

Kevin Hart llega a la Knight Concert Hall para compartir con sus seguidores experiencias personales con familiares, amigos y seres queridos, con el humor que lo caracteriza como el hilo conductor de sus historias. Las presentaciones serán el 21 y 22 de diciembre.

Los pájaros tirándole a la escopeta

Emilito y Magdalena están muy enamorados y todo marcha bien hasta que descubren que el padre de ella y la madre de él, mantienen un romance. A partir de ese momento “los jóvenes” harán todo lo posible para que “los viejos” se separen. La comedia estará disponible en el Teatro Trail desde el 13 de diciembre hasta enero de 2025.

¡Christmas Movie Night!

La próxima semana habrá una cita con los niños de Imago: un Christmas Movie Night para pasar una noche diferente e inolvidable y compartir en estas fechas tan especiales, mientras los adultos se toman un tiempo libre.

La actividad será el viernes 13 de diciembre de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. Los cupos son limitados y se deben reservar escribiendo a [email protected] o llamando al 954-404-3584.

Artes visuales

Night at the Garden

Un viaje encantado a través de la luz. Sumérgete en un espectáculo de luz mágico con miles de luces deslumbrantes y más de doce estaciones inmersivas. La exposición está disponible en el Jardín Botánico Tropical Fairchild de jueves a domingo.

Luminosa: A Festival of Lights

Luminosa de Jungle Island Regresa por tercer año con nuevas exhibiciones que te llevan a un viaje mágico a un mundo de cuento de hadas y un pueblo navideño. La experiencia estará disponible hasta el 8 de marzo. El horario de funcionamiento es de domingo a jueves de 5:30 p.m. a 10 p.m. y viernes y sábado de 5:30 p.m. a 11 p.m.

Holiday Snow Globe de Gucci

Celebre la temporada navideña con el Holiday Snow Globe de Gucci, una instalación festiva en Sweet Bird North Plaza en el Design District de Miami. Abierta del 30 de noviembre al 7 de enero, esta exhibición combina la alegría de las fiestas con un tributo a la legendaria herencia de Gucci.

Historic Holidays: Caroling Through the Season

Experimente la magia de las fiestas en Deering Estate con Historic Holidays: Caroling Through the Season. Este evento inmersivo invita a los visitantes a retroceder en el tiempo y explorar Richmond Cottage y Stone House, adornadas con una decoración festiva inspirada en villancicos navideños.

Literatura

La magia de regalar un libro esta Navidad

La Navidad no solo es tiempo de regalos, también es tiempo de crear recuerdos que duran toda la vida. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con un libro?. Por ello, el centro cultural realizará el evento especial "Regala un libro en esta Navidad" el sábado 14 de diciembre de 2:00 p.m. a 6 p.m. en Imago para compartir la magia de la lectura en esta Navidad.

Jamming Poético

Se despedirá este 2024 con una cita especial de Noche de Poesía: Claudia Noguera Penso presentará un Jamming Poético en el que participarán Carlos Pintado, Lizette Espinosa y Vocales verticales (Angie y Carlota Roby)

El encuentro será con entrada libre el viernes 20 de diciembre a las 7:30 p.m.