Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Aventura Concert Series

El Aventura Concert Series continúa este 2025 con una amplia variedad de actuaciones musicales en el escenario, paseándose con presentaciones de jazz latino, música clásica y pop. Este 11 de enero, Daniela Padrón da inicio al ciclo con La vuelta al mundo.

Las entradas pueden adquirirse en el sitio oficial y oscilan desde los 20 dólares.

Sweat Records x The Standar

Descubra las historias detrás de importantes álbumes clásicos en una serie de escuchas con martinis en el Monterrey Bar en The Standard Spa. El segundo martes del mes, el 14 de enero, los amantes de la música están invitados a unirse a Daniel Blair/DJ Hottpants y Sweat Records, mientras exploran el legado del arte de Dinah Washington con los momentos destacados de los álbumes The Swingin' Miss "D" y What a Diff'rence a Day Makes!

Lil Eazy-E y DJ Yella

El rapero Lil Eazy-E y DJ Yella se presentarán en E11EVEN el viernes 17 de enero, con un espectáculo de danza en vivo estilo circo, bailarines go-go, enormes paredes de video LED de última generación, un sistema de sonido en auge, mesas VIP, y un menú de comida deliciosa y más.

Las entradas pueden adquiriese en su página web.

Chicago Symphony Orchestra

El 16 de enero la Chicago Symphony Orchestra, dirigida por el maestro Riccardo Muti, presentará en la sala de conciertos Knight un repertorio de Bellini, Schubert y Tchaikovsky. Las entradas oscilan desde los 40 dólares y pueden adquiriese en www.arshtcenter.org.

Escena

Los pájaros tirándole a la escopeta

La comedia de Rolando Díaz continúa en el Teatro Trail, del 3 de enero al 9 de febrero. Emilito y Magdalena están muy enamorados y todo marcha bien hasta que descubren que el padre de ella y la madre de él mantienen un romance. Dirigida por Yusnel Suárez, con Albertico Pujol, Beatriz Valdés, Susana Pérez, entre otros.

Las entradas se pueden adquirir en www.teatrotrail.com.

Kabeto en Probanditoe!

El comediante Kabeto llega al Teatro Trail con Probanditoe!, un show íntimo donde a primera instancia la interacción con el público es fundamental para poner el ambiente sabroso y así construir junto con ellos las ideas que va desarrollando con la finalidad de hacerles reír y encontrar así el material de stand up ideal para su próximo evento personal. El evento cuenta con un comediante invitado, para el público también hay un momento reservado, pero ya eso depende si vienen a ver cuál es.

Las funciones son del 3 al 31 de enero, todas a las 9:00 p.m. Los boletos en www.teatrotrail.com.

Mi Madre, mi novia y yo

Fernando, un eterno solterón, por primera vez le presentará su novia a su avasalladora madre. La noche traerá sorpresas y secretos revelados, que en medio de situaciones disparatadas, llevarán a cada uno de ellos hasta el límite. La obra se presentará el 11, 18 y 25 de enero en el Teatro 8, 2173 SW 8 St. Boletos en el portal teatro8.com o en la taquilla.

POTUS

Llega al Adrienne Arsht Center la comedia POTUS, una obra que trata sobre las mujeres a cargo del líder del mundo libre. "Cuando el presidente, sin saberlo, convierte una pesadilla de relaciones públicas en una crisis global, las siete mujeres brillantes y atribuladas en las que más confía arriesgan su vida, su libertad y la búsqueda de la cordura para mantener al comandante en jefe alejado de los problemas", reza la sinopsis.

Funciones del 9 al 26 de enero. Para boletos, visite www.arshtcenter.org.

The Tina Turner Musical

El musical aborda el viaje inspirador de la Reina del Rock n' Roll. El espectáculo se pasea por los éxitos de la artista, con la participación del Teatro de la Ópera del Ballet Ziff. Funciones del 14 al 19 de enero en Arsht Center.

Los boletos se pueden adquirir en www.arshtcenter.org.

Artes Visuales

Muestra fotográfica de CINTAS

A Legacy in Light, una exhibición de fotografías que estremece sentidos, se puede visitar en el Museo de Coral Gables.

La exposición muestra una amplia variedad de imágenes que forman parte de la colección de la Fundación CINTAS, al tiempo que denota la importancia que tiene el arte del lente.

National YoungArts Week

Hasta el sábado 11 de enero, el programa intensivo de artes permite que jóvenes apasionados por las artes visuales, literarias, el diseño y escénicas trabajar con distinguidos maestros y mentores en su campo. Los jóvenes tendrán la oportunidad de presentar ante un público sus trabajos. Las presentaciones se realizarán en el YoungArts Campus, 2100 Biscayne Blvd.

Virgil Ortiz: Slipstream

La exposición Virgil Ortiz: Slipstream se puede visitar hasta el 11 de enero en el Lowe Art Museum. La muestra presenta casi tres docenas de obras del artista y diseñador visionario Virgil Ortiz. El tema central de la exposición es la Rebelión de los Pueblos de 1680, un levantamiento indígena que Ortiz reimagina a través de figuras futuristas, conectando el pasado con las narrativas actuales.

Literatura

Presentación de libro

Kirsten Hines, conservacionista y fotógrafa galardonada, presenta The definitive photographic guide to the fantastic birds of Florida, que ofrece una mirada en profundidad a más de 300 especies de aves que pueblan los diversos hábitats de Florida. La cita es en Books & Books, 265 Aragon Ave, en Coral Gables, a las 7:00 p.m.

Diversión

Luminosa: A Festival of Lights

Luminosa regresa por tercer año con nuevas exhibiciones que llevan a un viaje mágico, a un mundo de cuento de hadas y un pueblo navideño. La experiencia está disponible hasta el 8 de marzo de 2025. De domingo a jueves en Jungle Island, de 5:30 p.m. a 10 p.m. y viernes y sábado de 5:30 p.m. a 11 p.m.