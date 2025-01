La actriz Aubrey Plaza se pronuncia tras la muerte de Jeff Baena

La actriz Aubrey Plaza y el director Jeff Baena asisten al estreno de "The Little Hours" durante el primer día del Festival de Cine de Sundance 2017 en el Library Center Theater el 19 de enero de 2017 en Park City, Utah.

"Esta es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos con todos los que nos han ofrecido su apoyo. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este momento", reza el comunicado que emitió Plaza, en conjunto con la familia del cineasta, y que reseñan los portales Page Six y People.

Previo a este pronunciamiento, un representante de la intérprete había ofrecido unas breves palabras en nombre de la artista al portal Deadline. "La familia está devastada y pide privacidad en este momento difícil".

La muerte de Baena, de 47 años, se suscitó la mañana del 3 de enero, pero fue informado el sábado 4.

Plaza había sido confirmada como una de las estrellas que presentaría premios en los Globos de Oro, celebrados la noche del domingo; sin embargo, tras la muerte de su esposo, la actriz se ausentó en el evento.

No obstante, durante la velada su presencia no pasó desapercibida. El director de The Brutalist (2024), Brady Corbert, la nombró a ella y a Baena en su mensaje de aceptación del galardón a mejor director. "Esta noche mi corazón está con Aubrey Plaza y la familia de Jeff".

Causa de muerte

El asistente de Jeff Baena lo halló inconsciente en su domicilio de Los Feliz, en Los Ángeles, alrededor de las 10:30 a.m.. Pese a que llamó a emergencias, los paramédicos no pudieron hacer nada pues ya había fallecido.

Las autoridades revelaron que la hipótesis que se manejaba en ese momento apuntaba a que el cineasta se había quitado la vida.

El domingo 5 de enero, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que se trató de un suicidio.

Trayectoria

Jeff Baena nació el 29 de junio de 1977 en Miami, Florida, donde también creció.

Su pasión por el cine lo llevaron a mudarse a Nueva York para estudiar en la Escuela de Cine, y posteriormente se mudó a Los Ángeles para perseguir sus sueños.

Incursionó en Hollywood como asistente de producción para los directores Robert Zemeckis (Forrest Gump, El Náufrago o Volver al futuro) y David O. Russell (El luchador o Tres Reyes Magos), con quien Baena coescribió el guion del filme I Heart Huckabees (2004), protagonizada por Dustin Hoffman y Lily Tomlin.

Fue en 2014 cuando debutó con el proyecto Life After Beth, una comedia de terror protagonizada por su entonces novia Aubrey Plaza. Otros títulos del cineasta que destacaron fue Joshy (2016), The Little Hours (2017) y Horse Girl (2020).

En mayo de 2021, Plaza reveló, por medio de una publicación en Instagram, que ella y el director se habían casado tras una década de romance.