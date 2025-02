Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Las entradas pueden adquirirse en www.flamingotheaterbar.com.

Sip & Stroll: The Music of Carnival

Los ritmos y sabores del Carnaval brasileño se apoderan del jardín botánico más importante de Miami. El evento se llevará a cabo el jueves 27 de febrero en el Fairchild Tropical Botanic Garden y contará con las actuaciones del Trio de Janeiro y una selección musical de DJ Lupa, la cual transformará el recinto en una celebración de música, danza y tradiciones culturales.

Entradas en ftbg.ticketapp.org.

Beethoven on the Beach

La serie anual de conciertos al aire libre de Orchestra Miami, Beethoven on the Beach, regresa a Pinecrest Gardens el sábado 1 de marzo. Dirigida por la directora artística Elaine Rinaldi, la orquesta interpretará un programa que incluye el Concierto para violonchelo n.º 1 en do mayor, Hob.VIIb:1., de Hayden, con el solista invitado, el violonchelista Thir Sigurdson. El programa también incluye la Sinfonía n.º 1 en do mayor, Op. 21, de Beethoven, junto con otras obras.

Entradas en www.eventbrite.com.

London Symphony Orchestra

La Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por el maestro Sir Antonio Pappano, se presenta por primera vez en el Knight Concert Hall el domingo 2 de marzo. El concierto contará con la participación de la aclamada violinista neerlandesa Janine Jansen.

Entradas en www.arshtcenter.org

Escena

Ailey II: The Next Generation of Dance

Fundada por Alvin Ailey en 1974, la compañía de danza presenta, bajo el mando de Francesca Harper, una muestra que fusiona el espíritu y la energía de los mejores talentos de danza con la pasión y la visión creativa de los coreógrafos emergentes.

La cita es el viernes 28 de febrero a las 8:00 p.m., en la Sala de conciertos Knight. Puede adquirir los boletos en la web www.arshtcenter.org.

Andrés López - 20° aniversario La Pelota de las Letras

El humorista colombiano Andrés López, ganador del premio HOLA en la categoría de Mejor Actuación Solista, se presenta el 1 de marzo en la sala de conciertos Knight con su aclamada rutina La Pelota de las Letras, con la cual celebra 20 años de trayectoria artística.

La función inicia a las 8:00 p.m., y tiene una duración de tres horas. Puede adquirir los boletos en la web www.arshtcenter.org.

Miss Cuarenta +10

En 2025, Miss Cuarenta celebra 10 años desde su estreno, y sigue siendo una comedia que invita a reflexionar y reír sobre la edad que ninguna mujer quiere alcanzar, pero que muchas enfrentan con valentía y humor. Paula lleva de nuevo en un viaje hilarante y conmovedor por esa temida década, esa en la que los "¡señora!" en la calle se vuelven inevitables y las etiquetas de solterona se escuchan con demasiada frecuencia.

Las funciones se pueden disfrutar el jueves 27 de febrero, a las 8:00 p.m., y el sábado 1 de marzo, a las 10:30 p.m., en el Teatro Trail. Boletos aquí.

Sin vergüenza

La actriz Luz Mary Jiménez se sube al escenario del Teatro Trail con una función única de su monólogo Sin vergüenza, con el cual desnuda su alma, espíritu y la mente para compartir anécdotas autobiográficas sin timidez alguna, y dejando en el escenario su temor a no ser aceptada para mostrarse en su más cruda realidad.

La obra es el domingo 2 de marzo a las 6:00 p.m., y la presentación es a beneficio de la actriz, quien atraviesa una situación personal. Puede adquirir las entradas en www.teatrotrail.com.

Suso a la carta

Suso habla de la importancia de la salud mental, abordando trastornos psicológicos, el suicidio, la depresión, la ansiedad y el matoneo en el colegio. También expone sus traumas y le hace unas cartas a su papá ausente y a los compañeros que le hacían matoneo en el colegio. Todo esto ambientado con situaciones divertidas que harán reír al público y reflexionar sobre la importancia de la salud mental.

La cita es el 6 de marzo a las 8:00 p.m., en el Teatro Trail. Las entradas pueden adquirirse en la web.

Artes Visuales

Cuerpo xican-a.o.x

Pérez Art Museum Miami exhibe Cuerpo xican-a.o.x., su primera exposición que destaca obras de artistas que enfatizan el cuerpo como lugar de agenciamiento político, imaginación, investigación artística, descolonización y formas alternativas de comunidad. El título se desprende del término 'chicano', definido tradicionalmente como una identidad étnica para los mexicanos americanos que celebran su ascendencia indígena.

La muestra está abierta al público hasta el 30 de marzo.

Literatura

Velada con Will Packer y Kevin Hart

Books & Books y Books & Books Literary Foundation presentan una velada con Will Packer en la que hablarán sobre Who Better Than You?: The Art of Healthy Arrogance & Dreaming Big. El productor de Hollywood ofrece una tutoría magistral al compartir secretos para el éxito al trabajar con las estrellas más importantes del mundo.

La cita es el jueves 27 de febrero en el Cosford Cinemaa de Coral Gables a las 7:00 p.m.. Para más información sobre el evento y entradas, puede consultar aquí.

Tertulia con Jessica Goldman

Books & Books de Coral Gables presenta un encuentro con Jessica Goldman Srebnick en el que hablaremos sobre el libro Street Art Icons: The Story of Wynwood Walls. La cita es el sábado 1 de marzo a las 6:00 p.m.. La entrada es libre.