Confirman asistencia de Karla Sofía Gascón al Óscar pese a controversia

La actriz de 52 años, que interpreta al jefe de un cártel mexicano que se convierte en mujer, agravó la polémica al otorgar entrevistas que recibieron duras críticas y obligaron a Netflix a apartarla de sus campañas publicitarias para contener el daño contra la película, uno de los principales contendientes en los Óscar con 13 nominaciones.

Los medios especializados Variety y Deadline informaron que la española asistirá el domingo a los premios y que Netflix finalmente llegó a hacerse cargo de sus gastos de viaje, algo que los estudios suelen hacer con sus nominados.

"No estoy segura de cómo me siento, pero estoy agradecida de estar de vuelta", dijo Gascón a The Hollywood Reporter el lunes.

Polémica sobre la actriz

No se ha precisado si la actriz pisará la alfombra roja del Dolby Theatre o si concederá entrevistas. Tampoco se sentará cerca de sus compañeras de reparto Selena Gomez y Zoe Saldana -nominada a mejor actriz de reparto- o al director Audiard.

Variety agregó que Gascón también tiene previsto participar el viernes en París en la entrega de los Premios César, el equivalente francés de los Óscar.

Emilia Pérez ha dividido al público, con algunos maravillados por su enfoque innovador de un tema poco ortodoxo y otros criticando su representación de México, la guerra contra las drogas en ese país y temáticas sensibles como los desaparecidos.

