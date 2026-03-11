Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Miami Youth Fair es un evento de 21 días que incluye más de 80 atracciones, concursos y exhibiciones de trabajos estudiantiles. Estará disponible del 12 de marzo al 05 de abril. Más información en www.fairexpo.com .

BÉISBOL Jornada de infarto en el Clásico Mundial de Béisbol para hoy 11 de marzo

Festival de Música de la Calle Ocho

El 15 de marzo, las calles de la Pequeña Habana se llenarán de vida con el ritmo y la energía de la música latina. El festival promete una celebración de cultura, música y comunidad. Más información: www.carnavalmiami.com.

Escena

Miami Improv Comedy Club

Manuel Ángel Redondo regresa a escena con un nuevo stand up. Un show con material inédito, opiniones e interacción con el público. El show será el 15 de marzo. Más información en www.ticketplate.com.

Arsht Center

Adéntrate en un mundo de esplendor y romance, de ostentación, grandeza y gloria con Moulin Rouge! El musical. La obra estará disponible del 17 al 22 de marzo. Más información en www.arshtcenter.org.

Artes visuales

Mindy Solomon

El artista Jack Kabangu expone I Have No Body I Am Somebody, una serie de retratos que presenta un lenguaje visual dinámico y una fuerte carga psicológica. La exhibición estará disponible hasta el 18 de abril. Más información en www.mindysolomon.com.

Letras

Steamy Lit

Steamy Lit Bookstore invita a una firma de libros y una conversación con la autora Jessica Cage. El encuentro será el 14 de marzo de 7:00 a 9:30 p.m.. Más información en www.eventbrite.com.