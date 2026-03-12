jueves 12  de  marzo 2026
PELÍCULA

Revelan inspiración detrás de famosa escena de carreras en "One Battle After Another"

La cinta llega a la 98ª gala de los Óscar como una de las favoritas a coronarse como mejor película del año, tras una exitosa temporada de premios

Leonardo DiCaprio en&nbsp;One Battle After Another,&nbsp;película de Paul Thomas Anderson que sigue acumulando nominaciones en la temporada de premios 2026.&nbsp;

Leonardo DiCaprio en One Battle After Another, película de Paul Thomas Anderson que sigue acumulando nominaciones en la temporada de premios 2026. 

Captura de Pantalla / Warner Bros. / YouTube

GLAMIS.- Surgen detalles de una icónica escena. Paul Thomas Anderson, director de One Battle After Another y su responsable de locaciones, Michael Glaser, visitaban exteriores en el desierto cuando se toparon con una singular carretera que, con dramáticas subidas y bajadas, avanzaba como una serpiente de asfalto.

El llamado Río de colinas, en el sur de California, capturó a Anderson, quien decidió que sería el escenario perfecto para la secuencia final de su película, en la que sus personajes juegan al gato y al ratón, contó Glaser a AFP.

Lee además
Moulin Rouge! El Musical en Miami
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
Silvestre Dangond durante su gira internacional.
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

One Battle After Another, que compite por 13 Premios de la Academia, incluyendo el de mejor película, sigue a Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un exrevolucionario que, desconectado del mundo, intenta criar a su hija adolescente (Chase Infiniti) cuando el pasado regresa en la piel del enajenado coronel Lockjaw (Sean Penn) a exigir cuentas.

La secuencia final encuentra a Bob en una búsqueda desesperada por su hija Willa, quien a la vez huye frenéticamente de Lockjaw y sus socios.

Glaser, quien visitó junto a AFP el trecho de la carretera 78 de Imperial County donde parte de esta persecución se desarrolla, atribuyó el magnetismo a la dramática disposición de la carretera.

"No puedes ver lo que está en el otro lado, las cosas aparecen y luego desaparecen, y luego aparecen de nuevo (...) Son los personajes atrayéndose unos a otros a través de algo", dijo.

Para recrear la secuencia, el equipo filmó en otro trecho, en Borrego Springs, llamado La depresión de Texas. En otros puntos de la región también se rodaron escenas marcantes, como el enfrentamiento final de Willa y el volcamiento del coronel Lockjaw.

"Es el tipo de cosas que filmas en varios días", dijo a AFP Andy Jurgensen, el editor de la cinta, también nominado al Óscar.

"Paul tenía una lista de tomas. Realmente tenía un guión gráfico, básicamente teníamos ideas de cuáles iban a ser todas las piezas (...) Y luego fue simplemente como, bueno, vamos a armarlo", agregó.

Embed

"Personaje subconsciente"

Las locaciones pueden ser decisivas para una escena y, en algunos casos, han ganado vida propia fuera de la pantalla, como las escaleras en Filadelfia de Rocky, que se volvieron un lugar de peregrinaje para miles de fans.

"A menudo pienso en las locaciones como un personaje subconsciente de la película", dijo Glaser, de 44 años.

"Crean el estado de ánimo, una paleta, un sentimiento de los personajes, de los lugares en los que viven".

Los responsables de locaciones son los primeros en sumarse a un proyecto y los últimos en irse, sin contar posproducción, comentó. Para One Battle After Another, Glaser mapeó California de norte a sur, presentando cerca de 200 locaciones.

"Comenzamos en Eureka, donde todo es verde, frondoso y exuberante, y bajamos al centro de California, donde es un poco más como viñedos y robles, y no tan vede", dijo.

"Y luego te encuentras en la desolación árida del desierto, mientras los personajes concluyen su historia final".

Antes de recibir el guion, Glaser comenzó a "buscar cosas de forma orgánica" y abordó el trabajo como si se tratase de seguir las ramas de un árbol.

Algunas ramas morían, y otras, como el desierto, se extendían, lo que le fue dando cuerpo al tercer acto de la cinta.

Su desolación lo volvió una opción evidente para la trama: "No hay nadie aquí que te cuide, que te ayude, ni que te detenga. Estás a tu propia suerte", opinó Glaser.

"Un pedacito de nosotros"

Mirando en retrospectiva, Glaser dijo que One Battle After Another, que cuenta con una explosiva secuencia de apertura filmada en la frontera con México, enfrentó algunos desafíos logísticos.

¿El más difícil? El espacio que sirve de sede para el supremacista Club de los Aventureros de Navidad.

"No pudimos encontrar nada que encajara, o no pudimos acceder a los lugares donde existen ese tipo de grupos", dijo Glaser, por lo que el escenario tuvo que ser construido.

One Battle After Another llega a la 98ª gala de los Óscar como una de las favoritas a coronarse como la mejor película del año, tras una exitosa temporada de premios.

Podría además darle el primer Óscar a Paul Thomas Anderson, quien, con esta edición, suma 14 nominaciones en su carrera, con trabajos de guion, dirección y producción.

Para Glaser, cuyo trabajo no se encaja en ninguna de las categorías de la mayor fiesta de Hollywood, este reconocimiento es compartido.

"El ADN de todos está en la película (...) No la dirigimos, no estamos en frente de la cámara. Pero, sabes, hay un pedacito de nosotros en ella", comentó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lindsay Lohan aterriza a salvo en Nueva York tras bombardeo en Dubái

Ordenan a Kanye West pagar 140.000 dólares en demanda por renovación de su mansión

Aterciopelados estrena nuevo sencillo independiente "La Teta Pirata"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026
INVESTIDURA

José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

Fuertes explosiones sucedieron en Teherán el día 12° de la ofensiva de EEUU e Israel. AFP
CONFLICTO BÉLICO

Irán advierte de una "guerra de desgaste" a EEUU y a Israel

Clientes comprar productos electrodomésticos.
PRECIOS

EEUU registra la inflación más baja en 12 meses

Te puede interesar

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEFENSA

Israel "tomará territorio" en Líbano si continúan ataques de Hezbolá
Fiscalía de Chile investiga crimen del teniente retirado venezolano Ronald Ojeda
INVESTIGACIÓN

Maduro es requerido también por Chile, quiere interrogarlo sobre asesinato del teniente Ronald Ojeda

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
CONTROVERSIA

Ordenan a Kanye West pagar 140.000 dólares en demanda por renovación de su mansión

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

Panelistas y organizadores del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, en Miami
TRANSICIÓN CUBANA

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"