Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Las entradas pueden adquirirse en bailaconmigofest.com.

Concierto de la Filarmónica de Israel

La institución cultural más antigua e influyente de Israel, la Filarmónica de Israel, trae una velada de música clásica al Knight Concert Hall del Arsht Center, bajo la batuta del director Lahav Shani. Miércoles 19 de marzo, a las 8 pm.

Entradas en arshtcenter.org.

Escena

New World School of the Arts

Más de 200 estudiantes de artes de la escuela New World School of the Arts llevan a escena una emblemática muestra de danza, música y teatro titulada Rising Stars. Viernes 14 de marzo, a las 7:30 pm, en la Ziff Ballet Opera House del Arsht Center.

Boletos en arshtcenter.org.

25 años de Marytrini y las Divas del Jacuzzi

El musical celebra su vigésimo quinto aniversario con 16 artistas del mundo del transformismo. Sábado 15 de marzo, a las 11 pm, en el Teatro Trail.

Boletos en teatrotrail.com.

Los acróbatas de Pekín

Disfrute de una tarde de domingo llena de arte y acrobacias del Oriente con Los acróbatas de Pekín, un espectáculo que combina atrevidas maniobras, trucos de ciclismo, malabarismos, volteretas y ágiles ejercicios de gimnasia. Hazañas de agilidad, fuerza y precisión que dejará asombrado al espectador. Domingo 16 de marzo, a las 6 pm, en el Arsht Center.

Entradas en arshtcenter.org.

La hostia!

Dos españoles viviendo en Miami cuentan la tragedia de cambiar el jamón serrano por sandwich cubano: un madrileño y un sevillano conviviendo entre arepas, ropa vieja y puntualidad caribeña se juntan en este show de La hostia!.

Funciones los jueves 6 y 20 de marzo, a las 8:30 p.m., en la Sala Catarsis, ubicada en 3717 SW 8th Street Coral Gables, FL 33134. Las entradas se pueden adquirir en ci.ovationtix.com.

Homenaje a José José

Frank Croquer interpretando el repertorio de El Príncipe de la Canción en un espectáculo en honor a José José, uno de los íconos más grandes de la música romántica de habla hispana. La propuesta transporta a los años dorados del bolero y la balada, reviviendo éxitos que marcaron generaciones.

Única función el jueves 13 de marzo, a las 8:00 p.m., en el Teatro Trail.

Artes visuales

Celebrando el arte, la belleza y el legado cultural

El arte, la belleza y la resiliencia cultural de los pueblos africanos se entrelazan en esta fascinante muestra de múltiples exposiciones presentada por el Centro de Artes Culturales del Patrimonio Africano Marshall L. Davis, Sr. La exposición se puede visitar hasta el 23 de marzo.

Literatura

Velada con Pedro Medina León

El premiado autor Pedro Medina León presenta su novela Comanche, P.I.

Sinopsis: Recién llegados a Miami, trabajan en empleos de baja categoría, pero forman parte de una escena, una escena de bajo perfil ya sea en un evento literario mensual en un bar de mala muerte o en la playa; todo está bajo el radar, esperando a que el antihéroe, El Comanche, lo descubra. Dpmingo 16 de marzo a las 7 pm en Books & Books, ubicado en 265 Aragon Ave., en Coral Gables.