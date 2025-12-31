miércoles 31  de  diciembre 2025
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 1 al 9 de enero

Flyer del concierto de nochevieja de la Orchestra Miami.&nbsp;

Flyer del concierto de nochevieja de la Orchestra Miami. 

Captura de pantalla / Página web /orchestramiami.org
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Collins Park

Despide el 2025 con un concierto gratuito con música sinfónica y ritmos afrocubanos por parte de la Orchestra Miami. Recibe el año nuevo con una celebración frente a la playa en un ambiente festivo y familiar. La cita es el 31 de diciembre a las 8:00 p.m. hasta la medianoche. Información en www.orchestramiami.org.

Lee además
Art Basel Miami Beach 2025.
RESUMEN 2025

Miami y su vibrante vida cultural en 2025
Fotografía de Salute to Vienna New Years Concert. 
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Kaseya Center

Celebra la llegada del año nuevo disfrutando de la música del rapero Rod Wave, quien trae a Miami el 1 y 2 de enero su gira The Redemption Experience. Boletos en www.kaseyacenter.com.

Adrienne Arsht Center

La obra maestra de Gershwin como nunca la has escuchado llega a la Knight Concert Hall. La leyenda del sur de Florida, Marcus Roberts, y su trío de jazz transforman Rhapsody in Blue mediante una hábil improvisación. La cita es el 10 de enero a las 8:00 p.m.. Información en www.arshtcenter.org.

Escena

Coconut Grove

El Desfile King Mango Strut, la tradición más irreverente de Miami, inicia el nuevo año con su característica mezcla de sátira, espectáculo y espíritu comunitario. El desfile es un evento gratuito y sin reservación que tomará las calles de Coconut Grove el domingo 4 de enero, de 2:00 a 6:00 de la tarde. Más información en www.kingmangostrut.org.

Teatro Trail

Alexis Valdés estrena el 4 de enero IA: Ignorancia Artificial, un espectáculo que aborda el peligro de la sabiduría y la utilidad de la ignorancia. Una reflexión mordaz y llena de humor sobre el futuro del conocimiento. Boletos en www.teatrotrail.com.

El comediante Kabeto vuelve el 2 y 9 de enero al Teatro Trail con Probanditoe, un show donde la interacción con el público será fundamental para construir juntos las ideas que irá desarrollando para hacerlos reír y encontrar así el material de stand up ideal para su próximo show personal. Boletos en www.teatrotrail.com.

Adrienne Arsht Center The Inheritance, Part 1

The Inheritance, Part 1, una historia magistral de amor, pérdida y las generaciones que nos moldean vuelve al Adrienne Arsht Center. La galardonada obra se presentará en el Carnival Studio Theater del 8 al 25 de enero. Entradas en www.arshtcenter.org.

Artes Visuales

Mindy Salomon

Mindy Solomon despide la exhibición Who By Fire de Zoë Buckman. La muestra, que invoca temas de mortalidad, juicio y ajuste de cuentas espiritual, estará disponible hasta el 10 de enero. Más información en www.mindysolomon.com.

Temas
Te puede interesar

Los famosos que dijeron adiós en 2025

Katy Perry y Orlando Bloom se reencuentran para pasar tiempo con su hija Daisy

Autoridades aseguran que Tylor Chase ha rechazado múltiples ofertas de ayuda

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Letreros anuncian la venta de viviendas.
MERCADO INMOBILIARIO

Bajan las hipotecas y repunta la compra de viviendas en el sur de Florida

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.
Narcotráfico

Petro afirma que EEUU bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano, un anuncio que hizo Trump

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
CELEBRIDADES

Taylor Swift regala 600 dólares de propina a trabajadora del partido de los Chiefs

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
FINANZAS

Mayoría de miembros de la Fed a favor de nuevos recortes de tasas de interés

Te puede interesar

Erik Martin, de 45 años.
ARRESTADO

Accidente en Hialeah deja a un teniente de policía enfrentando cargos por conducir ebrio

Por Carlos Armando Cabrera
Fuegos artificiales.  video
CELEBRACIÓN

Australia recibe el 2026 con el mayor espectáculo de fuegos artificiales de su historia

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

De acuerdo con datos oficiales más de un millón de personas en la Florida poseen armas de fuego.
SUCESO

Joven de 17 años muere en accidente con arma en joyería de Sawgrass Mills

Imagen referencial.  video
2026 a la vista

Algunos rituales sencillos, pero poderosos, para recibir el año