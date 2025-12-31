Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Despide el 2025 con un concierto gratuito con música sinfónica y ritmos afrocubanos por parte de la Orchestra Miami. Recibe el año nuevo con una celebración frente a la playa en un ambiente festivo y familiar. La cita es el 31 de diciembre a las 8:00 p.m. hasta la medianoche. Información en www.orchestramiami.org .

Kaseya Center

Celebra la llegada del año nuevo disfrutando de la música del rapero Rod Wave, quien trae a Miami el 1 y 2 de enero su gira The Redemption Experience. Boletos en www.kaseyacenter.com.

Adrienne Arsht Center

La obra maestra de Gershwin como nunca la has escuchado llega a la Knight Concert Hall. La leyenda del sur de Florida, Marcus Roberts, y su trío de jazz transforman Rhapsody in Blue mediante una hábil improvisación. La cita es el 10 de enero a las 8:00 p.m.. Información en www.arshtcenter.org.

Escena

Coconut Grove

El Desfile King Mango Strut, la tradición más irreverente de Miami, inicia el nuevo año con su característica mezcla de sátira, espectáculo y espíritu comunitario. El desfile es un evento gratuito y sin reservación que tomará las calles de Coconut Grove el domingo 4 de enero, de 2:00 a 6:00 de la tarde. Más información en www.kingmangostrut.org.

Teatro Trail

Alexis Valdés estrena el 4 de enero IA: Ignorancia Artificial, un espectáculo que aborda el peligro de la sabiduría y la utilidad de la ignorancia. Una reflexión mordaz y llena de humor sobre el futuro del conocimiento. Boletos en www.teatrotrail.com.

El comediante Kabeto vuelve el 2 y 9 de enero al Teatro Trail con Probanditoe, un show donde la interacción con el público será fundamental para construir juntos las ideas que irá desarrollando para hacerlos reír y encontrar así el material de stand up ideal para su próximo show personal. Boletos en www.teatrotrail.com.

Adrienne Arsht Center The Inheritance, Part 1

The Inheritance, Part 1, una historia magistral de amor, pérdida y las generaciones que nos moldean vuelve al Adrienne Arsht Center. La galardonada obra se presentará en el Carnival Studio Theater del 8 al 25 de enero. Entradas en www.arshtcenter.org.

Artes Visuales

Mindy Salomon

Mindy Solomon despide la exhibición Who By Fire de Zoë Buckman. La muestra, que invoca temas de mortalidad, juicio y ajuste de cuentas espiritual, estará disponible hasta el 10 de enero. Más información en www.mindysolomon.com.