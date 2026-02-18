Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Knight Concert Hall
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 19 al 27 de febrero
El maestro de jazz Terence Blanchard vuelve al Arsht Center para interpretar Malcolm X Jazz Suite. El concierto será el viernes 20 de febrero a las 8:00 p.m. en la Knight Concert Hall. Más información en www.arshtcenter.org.
Il Divo celebra 20 años de trayectoria con Il Divo by Candlelight, concierto en el que el grupo interpreta sus éxitos, así como piezas del álbum XX: 20th Anniversary. La cita es el sábado 21 de febrero en la Knight Concert Hall. Más información en www.arshtcenter.org.
The Alan & Diane Lieberman Theater at JCC
Erika de la Vega vuelve con Puras Cosas Maravillosas, una pieza que logra el equilibrio entre la pérdida aleccionadora y la risa catártica, haciendo que el público se una a ella en su viaje a través de la infancia, la adolescencia y la adultez. Sábado 21 de febrero. Más información en www.ticketplate.com.
EB Hotel Miami
La comediante argentina Clara Ulrich presenta Soltando Cuentos: Los amores que no fueron, un stad up en el que invita a tomarse un break, un vino con amigas y reírte mientras recuerdas los amores que lo pudieron ser. Jueves, 26 de febrero a las 8pm. Más información en www.ticketplate.com.
PAMM
El montees la primera exhibición en un museo de los fotógrafos Elliot y Erick Jiménez, hermanos gemelos. Los artistas presentan un conjunto de obras inspiradas en la tradición espiritual lucumí y en el influyente libro El monte, de Lydia Cabrera. La instalación se puede visitar hasta el 22 de marzo en el Pérez Art Museum Miami. Para más información, visite . Para más información www.pamm.org.
Books & Books
Brian Schaefer conversa sobre su novela debut Town & Country, una conmovedora historia sobre la vida en un pequeño pueblo en medio de una reñida contienda por el Congreso. . La cita es el 27 de febrero, a las 7pm, en Books&Books,265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información www.eventbrite.com.