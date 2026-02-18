Lo que presenta la escena en Miami esta semana

El maestro de jazz Terence Blanchard vuelve al Arsht Center para interpretar Malcolm X Jazz Suite. El concierto será el viernes 20 de febrero a las 8:00 p.m. en la Knight Concert Hall. Más información en www.arshtcenter.org .

Il Divo celebra 20 años de trayectoria con Il Divo by Candlelight, concierto en el que el grupo interpreta sus éxitos, así como piezas del álbum XX: 20th Anniversary. La cita es el sábado 21 de febrero en la Knight Concert Hall. Más información en www.arshtcenter.org.

Teatro

The Alan & Diane Lieberman Theater at JCC

Erika de la Vega vuelve con Puras Cosas Maravillosas, una pieza que logra el equilibrio entre la pérdida aleccionadora y la risa catártica, haciendo que el público se una a ella en su viaje a través de la infancia, la adolescencia y la adultez. Sábado 21 de febrero. Más información en www.ticketplate.com.

EB Hotel Miami

La comediante argentina Clara Ulrich presenta Soltando Cuentos: Los amores que no fueron, un stad up en el que invita a tomarse un break, un vino con amigas y reírte mientras recuerdas los amores que lo pudieron ser. Jueves, 26 de febrero a las 8pm. Más información en www.ticketplate.com.

Artes Visuales

PAMM

El montees la primera exhibición en un museo de los fotógrafos Elliot y Erick Jiménez, hermanos gemelos. Los artistas presentan un conjunto de obras inspiradas en la tradición espiritual lucumí y en el influyente libro El monte, de Lydia Cabrera. La instalación se puede visitar hasta el 22 de marzo en el Pérez Art Museum Miami. Para más información, visite . Para más información www.pamm.org.

Letras

Books & Books

Brian Schaefer conversa sobre su novela debut Town & Country, una conmovedora historia sobre la vida en un pequeño pueblo en medio de una reñida contienda por el Congreso. . La cita es el 27 de febrero, a las 7pm, en Books&Books,265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información www.eventbrite.com.