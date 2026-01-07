Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 8 al 16 de enero
El nuevo Ringling Bros. and Barnum & Bailey es una celebración ininterrumpida de actos circenses asombrosos, diversión para reír a carcajadas y momentos inolvidables para toda la familia. Del viernes 9 de enero al domingo 11. Más información en kaseyacenter.com.
Knight Concert Hall
La leyenda del sur de Florida, Marcus Roberts, y su trío de jazz transforman Rhapsody in Blue mediante una hábil improvisación. Sábado 10 de enero. Para boletos, visite arshtcenter.com.
Teatro Trail
Oigan a mi tía Resentilia es un monólogo humorístico que aborda de manera muy auténtica las vivencias de una adulta mayor que no tuvo hijos, pero tiene miles de sobrino digitales gracias a las redes sociales. Además de las risas, la tía genera una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad. Sábado 10 de enero y domingo 11. Más información en: teatrotrail.com.
Carnival Studio Theater
The Inheritance, Part 1 es una historia magistral de amor, pérdida y las generaciones que nos moldean. Esta pieza estadounidense,ganadora del Tony,obtuvo el premio a la mejor obra en Londres y Nueva York. Funciones hasta el 25 de enero. Para boletos, visitearshtcenter.com.
Miami Hispanic Cultural Arts Center
La exposición Éxodo, del cubano Aisar Jalil Martínez, se inagura el 9 viernes 9 de enero en las Galerías Warner y Peña, como parte de la nueva temporada de programación del Miami Hispanic Cultural Arts Center. La muestra, que se puede visitar por un mes, dialoga con temas recurrentes en la obra del artista que ofrecen una profunda reflexión visual sobre la identidad, el desplazamiento y la memoria colectiva.
Más información en miamihispanicculturalartscenter.org.
Books & Books
Disfruta de una mañana con la escritora Kelly Keefe en Books & Books, Coral Gables, el domingo 11 de enero mientras habla de She, una historia sobre nuevos comienzos y encontrar el equilibrio. Más información en eventbrite.es.