Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Marcus Roberts durante una presentación en la Gala del 30.º Aniversario del Jazz at Lincoln Center, el 18 de abril de 2018 en la ciudad de Nueva York.

El nuevo Ringling Bros. and Barnum & Bailey es una celebración ininterrumpida de actos circenses asombrosos, diversión para reír a carcajadas y momentos inolvidables para toda la familia. Del viernes 9 de enero al domingo 11. Más información en kaseyacenter.com .

Knight Concert Hall

La leyenda del sur de Florida, Marcus Roberts, y su trío de jazz transforman Rhapsody in Blue mediante una hábil improvisación. Sábado 10 de enero. Para boletos, visite arshtcenter.com.

Escena

Teatro Trail

Oigan a mi tía Resentilia es un monólogo humorístico que aborda de manera muy auténtica las vivencias de una adulta mayor que no tuvo hijos, pero tiene miles de sobrino digitales gracias a las redes sociales. Además de las risas, la tía genera una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad. Sábado 10 de enero y domingo 11. Más información en: teatrotrail.com.

Carnival Studio Theater

The Inheritance, Part 1 es una historia magistral de amor, pérdida y las generaciones que nos moldean. Esta pieza estadounidense,ganadora del Tony,obtuvo el premio a la mejor obra en Londres y Nueva York. Funciones hasta el 25 de enero. Para boletos, visitearshtcenter.com.

Artes Visuales

Miami Hispanic Cultural Arts Center

La exposición Éxodo, del cubano Aisar Jalil Martínez, se inagura el 9 viernes 9 de enero en las Galerías Warner y Peña, como parte de la nueva temporada de programación del Miami Hispanic Cultural Arts Center. La muestra, que se puede visitar por un mes, dialoga con temas recurrentes en la obra del artista que ofrecen una profunda reflexión visual sobre la identidad, el desplazamiento y la memoria colectiva.

Más información en miamihispanicculturalartscenter.org.

Letras

Books & Books

Disfruta de una mañana con la escritora Kelly Keefe en Books & Books, Coral Gables, el domingo 11 de enero mientras habla de She, una historia sobre nuevos comienzos y encontrar el equilibrio. Más información en eventbrite.es.