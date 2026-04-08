Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Con voces suaves, ritmos pegadizos y una actitud relajada, la banda Coconut Radio revive clásicos del soft rock de mediados de los 70 y 80. La cita es el 12 de abril a las 7:30 p.m. Más información en www.arshtcenter.org .

La ganadora del Grammy Sheila E., conocida como la Reina de la Percusión, comparte su música en la Knight Concert Hall el 17 de abril a las 8:00 p.m.. Más información en www.arshtcenter.org.

Escena

Teatro Miami

Mijail Mulkay vuelve con La Divina Terapia, un stand up interactivo en el que aborda temas actuales y conflictos humanos que te harán reflexionar y morir de risa. La cita es el 10 de abril a las 7:30 p.m.. Más información en www.ticketplate.com.

Arsht Center

Como parte del parte del Festival de Cine de Miami revive la película Whiplash con una experiencia inmersiva de concierto en vivo dirigida por Justin Hurwitz, el 15 de abril a las 7:30 p.m. Más información en www.arshtcenter.org.

Artes visuales

Mindy Solomon

Las artistas Natalia Arbelaez y Daniela Gómez Paz exponen Cuerpos cósmicos: entre los cielos y la tierra, una exposición basada en la memoria cultural, la espiritualidad y las conexiones materiales y metafísicas entre el cuerpo y el cosmos. Más información en www.mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

Cassandra James celebra junto a Books & Books el lanzamiento de Libertad, la emocionante conclusión de su apasionante bilogía romántica ambientada en alta mar. El encuentro gratuito será el domingo 12 de abril en el Books & Books de coral Gables. Más información en www.eventbrite.com.