viernes 22  de  mayo 2026
ESCENA

Estrenan Muestra de Teatro Breve en Miami con obras de Darío Fo y Virgilio Piñera

Bajo la dirección de Marilyn Romero, la temporada se presenta en LA 4ª PARED con una propuesta íntima que aborda la farsa, el absurdo y la crisis de pareja

MarGi Happenings estrena en Miami su Muestra de Teatro Breve

MarGi Happenings estrena en Miami su Muestra de Teatro Breve

Instagram / MarGi Happenings
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- La compañía MarGi Happenings estrena este mes en Miami su Muestra de Teatro Breve, una ambiciosa producción que reúne de forma consecutiva las piezas Pareja abierta, de los italianos Darío Fo y Franca Rame, y Estudio en blanco y negro, del cubano Virgilio Piñera.

La temporada se lleva a cabo durante las últimas dos semanas de mayo en el centro cultural LA 4ª PARED Cultural Arts Center, ubicado en la zona de West Kendall, con funciones programadas para los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de mayo.

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Bajo la dirección de Marilyn Romero, la propuesta busca explorar las complejidades de las dinámicas de pareja y la fragilidad humana a través de géneros como la farsa y el teatro del absurdo.

Romero explica que el montaje se ha trabajado rigurosamente desde la contención, la precisión y la verdad de las situaciones para evitar que las obras se limiten a la simple comicidad, permitiendo que el público experimente una risa reflexiva.

Equilibrio entre el absurdo y la farsa crítica

En el caso de Estudio en blanco y negro, la directora apuesta por el absurdo para exponer tensiones sociales y existenciales como la soledad. De acuerdo, a Romero cuando los actores interpretan estas situaciones absurdas con absoluta seriedad y naturalidad, la respuesta del espectador se transforma en una risa acompañada de una sensación de extrañeza y desasosiego.

Por otro lado, en Pareja abierta, el humor emerge de realidades como la dependencia emocional y el miedo al abandono, manejando un ritmo vertiginoso propio de la farsa que combina la explosión cómica con pausas estratégicas.

Al abordar la vigencia de la pieza de Fo y Rame en el contexto de las relaciones modernas, la directora destaca que, a pesar de haber sido escrita hace décadas, la obra mantiene una vigencia absoluta frente a los discursos contemporáneos sobre autonomía y salud emocional.

Según Romero, el texto no habla propiamente de una pareja abierta en términos modernos, sino del uso desigual de la libertad dentro de una relación. Para esta puesta en escena, la dirección propone una lectura más compleja y actual de la protagonista, presentándola no solo como una víctima de dinámicas machistas, sino como una mujer en pleno proceso de transformación y recuperación de su propia voz.

Confluencia generacional

Para este proyecto en LA 4ª PARED, la producción ha diseñado una propuesta escenográfica abstracta y de corte minimalista. Los cambios de elementos y de colocación se realizan a la vista del espectador, manteniendo el escenario vivo durante la transición entre ambas obras de modo que el cambio forme parte del espectáculo.

Romero subraya que la proximidad de la sala propicia una experiencia de teatro inmersivo e íntimo, ofreciendo al espectador una perspectiva muy cercana de los personajes y sus conflictos.

El proceso de dirección para Estudio en blanco y negro supuso además el reto de unificar a un elenco intergeneracional, que combina a figuras de larga trayectoria en las tablas con jóvenes talentos.

La directora califica el proceso como vigoroso y enriquecedor, destacando que la diversidad del grupo ha funcionado de manera óptima gracias al compañerismo, el respeto mutuo y la disciplina con la que el reparto ha respondido a las altas exigencias del montaje.

Las funciones se realizan los viernes y sábados a las 8:30 pm, y los domingos a las 7:00 pm.

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