Policía rastrea y arresta a hombre acusado de altercado en estación de servicio de Miami

MIAMI. – Una denuncia por un incidente ocurrido en una estación de servicio de Miami derivó en una investigación que concluyó horas después con la detención de un joven de 23 años durante una intervención policial realizada en Miami Beach, según documentos judiciales.

De acuerdo con el reporte del caso, efectivos del Departamento de Policía de Miami (MPD) acudieron el martes alrededor de las 5:22 p.m. a un establecimiento Citgo ubicado en la intersección de North Miami Avenue y la calle 53 del noroeste, donde trabajadores reportaron el comportamiento agresivo de un individuo que habría intentado acceder a áreas restringidas del local.

Las pesquisas permitieron identificar al acusado como Alexis Jesús Martínez. Según las autoridades, el hombre solicitó utilizar el baño del comercio y reaccionó con molestia cuando empleados le informaron que las instalaciones no estaban disponibles para clientes.

La documentación señala que posteriormente habría tratado de abrir una puerta que comunica con la zona utilizada por el personal. Cuando uno de los trabajadores intentó asegurar el acceso principal, se produjo un altercado que derivó en un breve forcejeo. Durante ese intercambio, otra persona sufrió una lesión en uno de sus antebrazos, de acuerdo con la investigación.

Tras abandonar la escena, el sospechoso abordó un Honda Civic, color gris y modelo 2016 acompañado por otros dos ocupantes. A partir de la información recopilada por los investigadores, las autoridades lograron ubicar el automóvil en Miami Beach.

Las grabaciones difundidas posteriormente muestran cómo varias unidades sin distintivos visibles cerraron el paso al sedán desde distintos ángulos mientras policías armados ordenaban a quienes viajaban en su interior descender. El material audiovisual también registra la intervención de otro de los hombres que se encontraba en las inmediaciones y que fue interceptado después de alejarse del lugar a pie.

Según el expediente, una vez bajo custodia, Martínez manifestó que lo ocurrido formaba parte de una supuesta broma. Poco después solicitó asistencia legal, momento en que los detectives dieron por concluida la entrevista. Posteriormente fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde enfrenta acusaciones relacionadas con allanamiento y agresión.

La investigación permitió reconstruir el recorrido realizado por los ocupantes del automóvil tras abandonar el negocio y localizar posteriormente la unidad en Miami Beach, una secuencia que quedó registrada en las imágenes utilizadas ahora como parte de la evidencia recopilada por las autoridades.