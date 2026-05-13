Lo que presenta la escena en Miami esta semana

El robo en octubre de una serie de joyas de la Corona del siglo XIX, valoradas en más de 100 millones de dólares, conmocionó a Francia

Como parte de la serie Reggae Fest x New Rules, el artista de dancehall Alkaline se presenta en el Kaseya Center este viernes 22 de mayo a las 8 pm. Más información en www.kaseyacenter.com.

El cantante colombiano Carlos Vive llega a ese mismo escenario con Tour Al Sol, el sábado 23 de mayo a las 8 pm. Más información en www.kaseyacenter.com.

Escena

Teatro Miami

Los caballeros las prefieren brutas es un unipersonal de comedia en el que Isabella Santo Domingo examina las relaciones amorosas y las diferencias entre hombres y mujeres. El encuentro se realizara el jueves 21 de mayo en el Teatro Miami a las 7:15 pm. Más información en www.ticketplate.com.

Tower Theater

No eres tú, soy yo el exitoso stand up de Luis Fernández llega al Tower Theater de Miami este sábado 23 de mayo a las 8 pm. Más información en www.ticketplate.com.

Artes visuales

Mindy Solomon

La galería Mindy Solomon acoge la segunda exposición individual en Miami del artista Mathew McConnell. En Group Show, una exposición individual, McConnell presenta una serie de obras basadas en texto, derivadas de descripciones de obras de arte. La muestra se puede visitar hasta el 31 de mayo en la 848 NW 22 St., en Miami. Más información en www.mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

La autora Rashmi Airan conversa sobre su nuevo libro All Rise, este martes 19 de mayo, a las 6:30 pm, en la Congregational United Church of Christ, en Coral Gables. Más información en www.eventbrite.com.