martes 7  de  julio 2026
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"Los Minions" destronan a "Toy Story" del primer puesto en taquilla norteamericana

La película, una parodia caótica y llena de gags sobre los inicios de Hollywood, obtuvo 98 millones de dólares adicionales en sus proyecciones internacionales

Los Minions regresan en esta nueva secuela de Despicable Me para hacer de las suyas.

Los Minions regresan en esta nueva secuela de Despicable Me para hacer de las suyas.

Cortesía de Illumination

WASHINGTON.- La última entrega de la popular pero lucrativa franquicia de los Minions debutó este fin de semana en la cima de la taquilla norteamericana, superando a otra exitosa saga animada, Toy Story, según estimaciones de la industria publicadas el domingo.

Minions & Monsters de Universal, protagonizada por las criaturas amarillas que hablan sin sentido y que se robaron el protagonismo en varias películas de Gru, mi villano favorito, recaudó 36,4 millones de dólares entre el viernes y el domingo, lo que, según Exhibitor Relations, representa el peor estreno de la franquicia.

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La película, una parodia caótica y llena de gags sobre los inicios de Hollywood, obtuvo 98 millones de dólares adicionales en sus proyecciones internacionales.

Taquilla

Minions desbancó a Toy Story 5 del primer puesto, dos semanas después de que la película de Disney-Pixar consiguiera el mejor fin de semana de estreno del año en Norteamérica, con 160 millones de dólares.

La secuela, protagonizada por Woody el vaquero, Buzz Lightyear y su pandilla de juguetes luchando por sobrevivir contra la competencia de la tecnología digital, se ubicó en segundo lugar con otros 31 millones de dólares.

En tercer lugar, con 20.8 millones de dólares, este fin de semana del Día de la Independencia, se estrenó la épica histórica "Young Washington", sobre un padre fundador estadounidense que se ganó su rango militar durante la Guerra Francesa e India, décadas antes de comandar el Ejército Continental durante la Revolución Americana.

Producida por Angel Studios, una productora independiente conocida por su enfoque religioso y su rechazo a los métodos tradicionales de Hollywood, la película cuenta con las actuaciones de Ben Kingsley, Andy Serkis y Mary-Louise Parker, y presenta a William Franklyn-Mille como Washington.

"Supergirl", una producción de ciencia ficción de Warner Bros. Ppotagonizada por Milly Alcock como Kara Zor-El, prima de Superman con superfuerza, descendió dos puestos hasta el cuarto lugar. Recaudó 9.6 millones de dólares en su segundo fin de semana.

En quinto lugar se mantiene el thriller de ciencia ficción dirigido por Steven Spielberg, Disclosure Day, que recaudó 6 millones de dólares, alcanzando un total de 105 millones.

Con un reparto estelar encabezado por Emily Blunt y Josh O'Connor, esta película de acción de Universal narra el intento de destapar un encubrimiento de décadas sobre visitas extraterrestres.

FUENTE: AFP

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