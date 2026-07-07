Antonela Roccuzzo envía mensaje a Georgina Rodríguez

La modelo española Georgina Rodríguez asiste a la alfombra roja de la película "Padre, Madre, Hermana, Hermano", presentada en competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 31 de agosto de 2025.

MIAMI.- En medio de la temporada mundialista, hay dos nombres que destacan y no por su participación en la cita deportiva: Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez , ambas parejas de los futbolistas más icónicos que la disciplina del balompié ha dado.

Mientras Cristiano Ronaldo se despide de la Copa del Mundo 2026 y Lionel Messi lucha con Argentina para alzar la cuarta, Georgina y Antonela han tenido un dulce gesto la una con la otra.

Detalle

Recientemente, Rodríguez lanzó su marca de loungewear Mimoa, prendas que no ha tardado en promocionar en redes sociales. Y como parte de la campaña, Gio envió un kit a Antonela, quien se mostró agradecida en redes sociales compartiendo un cariñoso mensaje.

"Muchas gracias @georginagio. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo", reza el escrito de Antonela junto con una imagen del paquete recibido.

Mensaje de Antonela Roccuzzo a Georgina Rodríguez. Captura de pantalla/Instagram/@georginagio

En la fotografía se puede apreciar una caja blanca y rosa con una botella, un bolso de tela y varias prendas, así como una hoja con un mensaje de la marca: “Mimoa es para toda mujer que ha dejado de competir, que ha comprendido que la fuerza también puede ser suave y que el verdadero lujo es sentirse en casa en su propio cuerpo”.

Posteriormente, Georgina reposteó en historias de Instagram la publicación de Antonela.

El gesto que ambas han tenido abre el debate sobre la relación entre ellas, quienes conviven con dos deportistas que los medios han rivalizado en su trayectoria profesional.