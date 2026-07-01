miércoles 1  de  julio 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 2 al 10 de julio

El actor cubano Mijail Mulkay.

El actor cubano Mijail Mulkay.

Cortesía/ Prensa Los vecinos de arriba
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚSICA

Kaseya Center

Tame Impala llega a Miami para presentar su The Deadbeat Tour. El lugar de la cita es el Kaseya Center el lunes 6 y el martes 7 de julio. Más información en: www.ticketmaster.com.

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Escena

Teatro Trail

El comediante Pedro González presenta su nuevo stand up en el que explora sus experiencias como inmigrante, esposo y papá. La cita es el jueves 9 de julio. Más información en: www.teatrotrail.com.

Teatro Miami

Protagonizada por Mijail Mulkay y Joemy Blanco, Probemos y ya! es una obra de comedia que sumerge al público en la vida de una pareja que atraviesa una crisis y decide explorar alternativas poco convencionales para intentar salvar su relación. Se presenta en el Teatro Miami el viernes 10 de julio. Más información: www.ticketplate.com.

Artes visuales

Mindy Solomon

La galería Mindy Solomon acogeInstinct, una exposición individual de Minkyu Lee. Compuesta por obras de diseño tanto funcionales como no funcionales, la exposición destaca el compromiso de Lee con la artesanía excepcional y la atención al detalle. La muestrase puede visitar hasta 18 de julio. Más información en: www.mindysolomon.com.

Letras

Books&Books

Books & Books recibe a la autora Jenny Jackson para la presentación de su nueva novela,The Shampoo Effect. La cita es el jueves 9 de julio en 3265 Aragon Ave., Coral Gables. Más información en: www.eventbrite.com.

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