Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La cantautora estadounidense-venezolana Elena Rose actúa en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

Chayanne, Elena Rose, Gilberto Santa Rosa, entre otros artistas, unen sus voces en Unidos por los nuestros, un concierto benéfico y un teletón nacional en el Kaseya Center el domingo 16 de agosto. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Escena

Westchester Cultural Arts Center

Como parte de la conmemoración de los 250 años de Estados Unidos, Arca Images presenta La muerte de un viajante, obra de Arthur Miller, bajo la dirección del dramaturgo Nilo Cruz. La cita es el viernes 21 de agosto en el Westchester Cultural Arts Center a las 8 pm. Más información en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

Mindy Solomon

That Which Comes Together es la primera exposición de Joyce Billet en la galería Mindy Solomon. Comisariada por Sophia Ballesteros, la muestra reúne las diversas pero interconectadas facetas de la obra de Billet, continuando su exploración de las relaciones entre material, forma y abstracción. Disponible hasta el 03 de septiembre. Más información en: www.mindysolomon.com.

Letras

Books&Books

Con su característico ingenio y sabiduría, la autora Catherine Newman explora las reglas ocultas de la familia en su nueva novela Wreck. La presentación es el jueves 20 de agosto en Books&Books, 3409 Main Hwy Coconut Grove, FL 33133. Más información en: www.eventbrite.com.