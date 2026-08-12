Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 13 al 21 de agosto
Kaseya Center
Chayanne, Elena Rose, Gilberto Santa Rosa, entre otros artistas, unen sus voces en Unidos por los nuestros, un concierto benéfico y un teletón nacional en el Kaseya Center el domingo 16 de agosto. Más información en: www.kaseyacenter.com.
Westchester Cultural Arts Center
Como parte de la conmemoración de los 250 años de Estados Unidos, Arca Images presenta La muerte de un viajante, obra de Arthur Miller, bajo la dirección del dramaturgo Nilo Cruz. La cita es el viernes 21 de agosto en el Westchester Cultural Arts Center a las 8 pm. Más información en: www.ticketplate.com.
Mindy Solomon
That Which Comes Together es la primera exposición de Joyce Billet en la galería Mindy Solomon. Comisariada por Sophia Ballesteros, la muestra reúne las diversas pero interconectadas facetas de la obra de Billet, continuando su exploración de las relaciones entre material, forma y abstracción. Disponible hasta el 03 de septiembre. Más información en: www.mindysolomon.com.
Books&Books
Con su característico ingenio y sabiduría, la autora Catherine Newman explora las reglas ocultas de la familia en su nueva novela Wreck. La presentación es el jueves 20 de agosto en Books&Books, 3409 Main Hwy Coconut Grove, FL 33133. Más información en: www.eventbrite.com.