Quebec City revive la herencia francesa con Les Fêtes de la Nouvelle-France

La histórica ciudad de Quebec se prepara para celebrar una de sus tradiciones culturales más importantes: Les Fêtes de la Nouvelle-France, un festival que rinde homenaje a las raíces francesas de la región con actividades culturales, conciertos, gastronomía y recreaciones históricas del 6 al 9 de agosto.

Durante el verano, Quebec City se convierte en un escenario único dentro de América del Norte. Sus calles adoquinadas, edificios de arquitectura europea, fortificaciones históricas y la silueta del emblemático Château Frontenac ofrecen el marco perfecto para una celebración que transporta a los visitantes a los primeros siglos de la colonia francesa en América.

El festival se desarrolla principalmente en el Viejo Quebec, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1985, donde residentes y visitantes pueden participar en un amplio programa de actividades que combina historia, entretenimiento y tradiciones populares.

“Muchos vivimos en el Quebec moderno, fuera de las murallas, pero es aquí, en el Viejo Quebec, donde se conserva nuestra verdadera identidad”, señaló François, integrante del equipo del restaurante Le Clan, establecimiento reconocido recientemente con una estrella MICHELIN.

Uno de los principales atractivos de la celebración es la recreación del ambiente de la época de Nueva Francia. Pueden vestir trajes antiguos, recorrer mercados inspirados en los siglos XVII y XVIII y conocer costumbres que forman parte del legado cultural de la provincia.

La gastronomía ocupa también un lugar destacado dentro del festival, como probar recetas tradicionales que reflejan la cocina de los primeros colonos franceses, con productos locales y preparaciones sencillas que han sobrevivido a través de generaciones.

El programa incluye además conferencias sobre historia, exposiciones artísticas, presentaciones musicales, espectáculos callejeros, concursos de disfraces y actividades familiares. Los personajes históricos y las grandes figuras animadas que recorren las calles aportan un ambiente festivo que atrae tanto a niños como a adultos.

Fundada en 1608 por Samuel de Champlain, Quebec City conserva una identidad cultural profundamente vinculada a su pasado francés. Aunque el francés es el idioma oficial de la provincia de Quebec, el inglés también es ampliamente utilizado en las zonas turísticas.

Para quienes desean conocer más detalles sobre las actividades, horarios y opciones disponibles durante el festival, pueden consultar el portal oficial nouvellefrance.qc.ca en internet, así como quebec-cite.com, para obtener información detallada sobre la ciudad.

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Cómo llegar allí

Varias son las aerolíneas que prestan servicio a Quebec desde Miami, previo cambio de avión en Nueva York, Montreal o Toronto. No obstante, la aerolínea canadiense Air Transat ofrece tres vuelos directos a la semana desde Fort Lauderdale en otoño e invierno.

Si porta pasaporte estadounidense no necesita visa, pero si viaja con el documento de otro origen, comuníquese con la oficina consular canadiense para recibir información adecuada.

Dónde hospedarse

Quebec cuenta con una amplia oferta de hoteles, casas de huéspedes y alquiler de apartamentos para todos los bolsillos.

Consulte el portal quebec-cite.com, disponible en francés, inglés y español, para obtener información sobre hospedaje y mucho más.

Ahorrar dinero

La moneda es el dólar canadiense (CAD) que fluctúa alrededor de 1.41 CAD por dólar estadounidense.

Se recomienda usar cajeros automáticos o tarjetas de crédito para reducir comisiones.