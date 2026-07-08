miércoles 8  de  julio 2026
VIAJES

Quebec City revive la herencia francesa con Les Fêtes de la Nouvelle-France

La festividad cuenta con un amplio programa de actividades, conciertos al aire libre, ferias gastronómica y exposiciones del 7 al 10 de agosto este año

Quebec City.

Quebec City.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Quebec, Canada.

Quebec, Canada.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Le Duo Corsaire, Quebec City.

Le Duo Corsaire, Quebec City.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

Les Fêtes de la Nouvelle-France, Quebec, Canada.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Quebec City.

Quebec City.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Quebec City.

Quebec City.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Quebec City.

Quebec City.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Bardes à Barbe, Quebec City.

Bardes à Barbe, Quebec City.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Quebec City.

Quebec City.

Quebec City.

Quebec City.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Quebec City.

Quebec City.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Quebec City.

Quebec City.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Quebec City.

Quebec City.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Le Château Frontenac, Quebec City

Le Château Frontenac, Quebec City

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
Le Château Frontenac, Quebec City.

Le Château Frontenac, Quebec City.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

La histórica ciudad de Quebec se prepara para celebrar una de sus tradiciones culturales más importantes: Les Fêtes de la Nouvelle-France, un festival que rinde homenaje a las raíces francesas de la región con actividades culturales, conciertos, gastronomía y recreaciones históricas del 6 al 9 de agosto.

Durante el verano, Quebec City se convierte en un escenario único dentro de América del Norte. Sus calles adoquinadas, edificios de arquitectura europea, fortificaciones históricas y la silueta del emblemático Château Frontenac ofrecen el marco perfecto para una celebración que transporta a los visitantes a los primeros siglos de la colonia francesa en América.

Lee además
Quebec City, Canadá.
TURISMO

Navidad en la encantadora ciudad de Quebec
Quebec.
VIAJES

Carnaval de invierno en Quebec City

El festival se desarrolla principalmente en el Viejo Quebec, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1985, donde residentes y visitantes pueden participar en un amplio programa de actividades que combina historia, entretenimiento y tradiciones populares.

“Muchos vivimos en el Quebec moderno, fuera de las murallas, pero es aquí, en el Viejo Quebec, donde se conserva nuestra verdadera identidad”, señaló François, integrante del equipo del restaurante Le Clan, establecimiento reconocido recientemente con una estrella MICHELIN.

Uno de los principales atractivos de la celebración es la recreación del ambiente de la época de Nueva Francia. Pueden vestir trajes antiguos, recorrer mercados inspirados en los siglos XVII y XVIII y conocer costumbres que forman parte del legado cultural de la provincia.

La gastronomía ocupa también un lugar destacado dentro del festival, como probar recetas tradicionales que reflejan la cocina de los primeros colonos franceses, con productos locales y preparaciones sencillas que han sobrevivido a través de generaciones.

El programa incluye además conferencias sobre historia, exposiciones artísticas, presentaciones musicales, espectáculos callejeros, concursos de disfraces y actividades familiares. Los personajes históricos y las grandes figuras animadas que recorren las calles aportan un ambiente festivo que atrae tanto a niños como a adultos.

Fundada en 1608 por Samuel de Champlain, Quebec City conserva una identidad cultural profundamente vinculada a su pasado francés. Aunque el francés es el idioma oficial de la provincia de Quebec, el inglés también es ampliamente utilizado en las zonas turísticas.

Para quienes desean conocer más detalles sobre las actividades, horarios y opciones disponibles durante el festival, pueden consultar el portal oficial nouvellefrance.qc.ca en internet, así como quebec-cite.com, para obtener información detallada sobre la ciudad.

Disfrute la selección de vídeos que hemos preparado para ti

Cómo llegar allí

Varias son las aerolíneas que prestan servicio a Quebec desde Miami, previo cambio de avión en Nueva York, Montreal o Toronto. No obstante, la aerolínea canadiense Air Transat ofrece tres vuelos directos a la semana desde Fort Lauderdale en otoño e invierno.

Si porta pasaporte estadounidense no necesita visa, pero si viaja con el documento de otro origen, comuníquese con la oficina consular canadiense para recibir información adecuada.

Dónde hospedarse

Quebec cuenta con una amplia oferta de hoteles, casas de huéspedes y alquiler de apartamentos para todos los bolsillos.

Consulte el portal quebec-cite.com, disponible en francés, inglés y español, para obtener información sobre hospedaje y mucho más.

Ahorrar dinero

La moneda es el dólar canadiense (CAD) que fluctúa alrededor de 1.41 CAD por dólar estadounidense.

Se recomienda usar cajeros automáticos o tarjetas de crédito para reducir comisiones.

Temas
Te puede interesar

Galardonada cineasta Mariana Rondón sobre terremotos en Venezuela: "No hay salida"

Balenciaga regresa a la alta costura en un desfile plagado de estrellas

Nuevo álbum de Madonna despierta rumores tempranos de victoria en los Grammy

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Donald Trump aseguró que se trabaja en la reconstrucción de la industria petrolera en Venezuela. (AFP)
POLÍTICA

Trump: "Primero vamos a reconstruir Venezuela y, en última instancia, elecciones"

Aviones F35C de la fuerza Aérea de Estados Unidos.
ACUERDOS

Trump dice que se estudiará la venta de cazas F-35 a Turquía

El dictador cubano es escoltado por su nieto y guardaespaldas Raúl Guillermo Rodríguez Castro; aparece en una imagen durante las celebraciones del 65.º aniversario del asalto a los Cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, en el este de Cuba, el 26 de julio de 2018.
CUBA-EEUU

Entrevista de nieto de Raúl Castro a USA Today, un termómetro de La Habana hacia Washington

El edificio cambio de uso comercial a residencial y las vigas de acero comenzaron a doblarse (AFP)
Falla estructural

Rascacielos con columnas torcidas en Nueva York "se mueve"; autoridades desalojan edificios

El portaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72) continúa realizando operaciones de vuelo, tanto de día como de noche.
TENSIONES

EEUU lanza "potentes ataques" contra Irán en respuesta a las "agresiones" contra buques en el estrecho de Ormuz

Te puede interesar

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
MEDIO ORIENTE

Trump da por terminada tregua con Irán y autoriza nuevos ataques

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Universidad Estatal de Florida
EDUCACIÓN

Tribunal bloquea parte de ley Stop Woke impulsada por DeSantis en Florida

Funcionarios de la FPL. 
FLORIDA

Aprueban reembolso de 80 millones a clientes de FPL por sobrecobros tras huracanes de 2024

Donald Trump aseguró que se trabaja en la reconstrucción de la industria petrolera en Venezuela. (AFP)
POLÍTICA

Trump: "Primero vamos a reconstruir Venezuela y, en última instancia, elecciones"

Caraballeda es una de las zonas de La Guaira devastadas casi en su totalidad por los intensos sismos
Tragedia

Los venezolanos sufren la pesadilla de perder su casa tras terremotos