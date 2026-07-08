miércoles 8  de  julio 2026
MODA

Balenciaga regresa a la alta costura en un desfile plagado de estrellas

Varios vestidos tenían acabados voluminosos, otros más geométricos, y también hubo piezas más fluidas, en muselina o con detalles de plumas

El diseñador italiano Pierpaolo Piccioli posa durante una sesión fotográfica previa al estreno de la película Drama en el Pathe Palace de París el 24 de marzo de 2026.

El diseñador italiano Pierpaolo Piccioli posa durante una sesión fotográfica previa al estreno de la película "Drama" en el Pathe Palace de París el 24 de marzo de 2026.

AFP / Blanca Cruz

PARÍS.- El diseñador Pierpaolo Piccioli presentó este miércoles su primera colección de alta costura para Balenciaga, con generosos volúmenes y mucha estructura, marca de la legendaria casa, en un desfile plagado de estrellas.

"Un homenaje a los principios de Balenciaga como casa de alta costura, arraigada en sus axiomas, sus singularidades, sus verdades", empieza la nota de intenciones del estilista italiano.

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Piccioli tomó el año pasado el relevo del provocador estilista georgiano Demna, que, durante la década que estuvo al mando de la firma fundada por el español Cristóbal Balenciaga en 1917, trajo una época próspera, pero también momentos controvertidos.

El diseñador italiano, que trabajó 25 años en Valentino, ocho de ellos como director artístico, propuso en su debut para la alta costura de Balenciaga muchos conjuntos con pantalones muy amplios, de corte preciso, combinados con capas globo de gazar de seda, ese tejido imaginado por el modisto vasco que le permitía crear formas y volúmenes.

Varios vestidos tenían acabados voluminosos, otros más geométricos, y también hubo piezas más fluidas, en muselina o con detalles de plumas.

Colores y estrellas

La paleta cromática combinaba el blanco y el negro, con colores intensos como el verde, el rosa fosforecente o el púrpura.

Al final, la colección recuerda "la obsesión de Cristóbal Balenciaga por la tridimensionalidad, por la costura como verdadera escultura", añade la nota de prensa sobre el estilista español, conocido como el arquitecto de la moda.

Como es habitual, Piccioli saludó al final del pase, pero salió acompañado de su equipo, todos con bata blanca.

En el desfile, organizado en los jardines de la ciudad universitaria, en el sur de París, bajo un sol abrasador, estuvieron presentes las actrices Teyana Taylor, Demi Moore, Isabelle Huppert y Naomi Watts.

FUENTE: AFP

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