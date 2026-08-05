miércoles 5  de  agosto 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 06 al 14 de agosto

La cantante chilena Mon Laferte asiste a la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.&nbsp;

La cantante chilena Mon Laferte asiste a la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024. 

AFP/Giorgio Viera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Fillmore Miami Beach

La cantautora chilenomexicana Mon Laferte llega a Miami con su gira Femme Fatale. La cita es el viernes 07 de agosto en el Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater. Más información en: www.ticketmaster.com.

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LIV Nightclub Miami

La estrella de Jersey Shore, DJ Pauly D, se presenta con su característico estilo enérgico y de formato abierto en el LIV Nightclub Miami. El evento está pautado para el viernes 14 de agosto. Más información y entradas a la venta en: www.livnightclub.com.

Escena

The Alan & Diane Lieberman Theater

Good Thing Going es un homenaje al renombrado compositor y letrista Stephen Sondheim a través de escenas y canciones seleccionadas, coreografiadas y dirigidas por los alumnos del JCAT Youth. El evento es el domingo 09 de agosto en el Alan & Diane Lieberman Theater at JCC - 18900 NE 25th Avenue, North Miami Beach, FL 33180. Más información en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

PAMM

Destacando diez obras maestras de Jean-Michel Basquiat provenientes de la Colección Kenneth C. Griffin, la exposición Basquiat: Figuras, signos, símbolos es la muestra más extensa del artista en Florida hasta la fecha. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Books&Books

Las autoras Marci Calabretta Cancio-Bello y Dawn Davies presentan su nuevo trabajo incluido en la nueva antología Relative Strangers, curada por B.K. Jackson, con prólogo de Libby Copeland. La cita es el jueves 13 de agosto en en Books&Books, 3409 Main Hwy Coconut Grove, FL 33133. Más información en: www.eventbrite.com.

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