martes 4  de  agosto 2026
TRÁFICO

Restablecen el tránsito en la autopista Don Shula tras accidente con heridos

El cierre de los carriles hacia el norte, cerca de Killian Parkway, provocó fuertes demoras durante la mañana del martes

EL siniestro se registró en la carretera estatal 874, a la altura de Killian Parkway, conocida también como la 104 calle del suroeste.

EL siniestro se registró en la carretera estatal 874, a la altura de Killian Parkway, conocida también como la 104 calle del suroeste.

COLLAGE DLA/ FOTOS FHP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Las autoridades restablecieron la circulación en dirección norte de la autopista Don Shula después de un accidente con personas heridas ocurrido la mañana de este martes en Miami-Dade.

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) respondió al siniestro registrado en la carretera estatal 874, a la altura de Killian Parkway, conocida también como la 104 calle del suroeste.

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La emergencia obligó a cerrar varios carriles mientras los equipos trabajaban en la zona y retiraban los escombros. Durante esas labores, los conductores avanzaron con dificultad por un espacio reducido, lo que generó fuertes demoras.

Ante la congestión, la FHP recomendó temporalmente utilizar Dixie Highway o la autopista de peaje de Florida como vías alternas.

El portal de tráfico de Florida’s Turnpike indicó posteriormente que ya no quedaban carriles bloqueados en la conexión con la autopista Don Shula.

Las autoridades no informaron cuántos vehículos estuvieron involucrados, la identidad de los lesionados ni la gravedad de su estado. Tampoco han determinado públicamente qué provocó la colisión.

La investigación permanece abierta.

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