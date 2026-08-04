Dariel Fernández califica de "experimento socialista" el plan de supermercados públicos de Mamdani en New York

MIAMI.- El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, criticó el proyecto del alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, para crear cinco supermercados municipales con alimentos esenciales a precios inferiores a los del mercado.

Fernández sostuvo que las autoridades no deberían utilizar recursos públicos para vender comida, administrar comercios ni competir con empresas financiadas, precisamente, mediante el pago de tributos.

“El Gobierno existe para servir al pueblo, proteger sus libertades y crear un entorno donde las familias, los emprendedores y los negocios puedan prosperar”, señaló en una declaración difundida este martes.

La Administración Mamdani prevé abrir una sucursal en cada uno de los cinco condados de la ciudad antes de concluir su primer mandato. El programa contempla una inversión de 70 millones de dólares en fondos de capital.

Aunque los inmuebles serán propiedad municipal y parte de sus costos estructurales quedará cubierta con dinero de los contribuyentes, las operaciones cotidianas estarán a cargo de compañías seleccionadas mediante un proceso competitivo.

La alcaldía anunció que una canasta de artículos básicos costará un 30% menos que en comercios tradicionales. La rebaja incluirá frutas, vegetales, carnes, pescados, leche, queso, pan y otras mercancías de consumo frecuente.

Según las estimaciones oficiales, el modelo permitiría ahorrar a cada hogar unos 90 dólares mensuales y reducir aproximadamente un 15% la factura total de alimentos. Los precios permanecerían fijos durante periodos determinados para evitar fluctuaciones semanales.

El primer local está programado para comenzar a funcionar en 2027 en Hunts Point, El Bronx. Otro ocupará un espacio en La Marqueta, un histórico centro comercial de East Harlem, y deberá iniciar sus servicios en 2029. Los cinco puntos de venta deberán estar terminados antes de finalizar ese año.

Mamdani defiende la medida como una intervención frente al encarecimiento de la comida y la falta de acceso a opciones frescas en varios vecindarios. También asegura que esos sitios no ofrecerán cigarrillos, bebidas alcohólicas, billetes de lotería ni platos preparados, renglones que representan una parte importante de los ingresos de bodegas y mercados independientes.

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Por su parte, Fernández cuestionó que los subsidios puedan generar condiciones desiguales para comerciantes que pagan alquileres, salarios, impuestos y otros gastos sin recibir respaldo institucional.

“Cuando supermercados subsidiados por el Gobierno compiten con supermercados independientes y pequeños negocios de nuestros vecindarios, corremos el riesgo de perjudicar a los mismos emprendedores y familias trabajadoras que deberíamos estar ayudando”, afirmó.

Como alternativa, propuso disminuir regulaciones y costos, estimular la inversión particular, fortalecer la actividad comercial y ofrecer asistencia específica a los hogares con mayores necesidades.

El funcionario cubanoamericano relacionó además la iniciativa con políticas socialistas y recordó las consecuencias del control estatal sobre la economía de Cuba.

“El sistema comunista y socialista asesino de Cuba destruyó la empresa privada, devastó su economía y dejó a generaciones de cubanos pagando las consecuencias”, expresó.

La comparación traslada a Miami-Dade una controversia surgida fuera de Florida, aunque el programa será financiado con recursos neoyorquinos y no afecta directamente los ingresos tributarios del condado del sur del estado.

Para el recaudador, la respuesta al elevado precio de los comestibles debe provenir del fortalecimiento de los emprendedores y de una oferta más amplia, no de una expansión del control gubernamental sobre el sector.