miércoles 28  de  octubre 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 29 de octubre al 06 de noviembre

Ed Sheeran actúa durante el Jingle Ball 2025 de iHeartRadio KISS108, presentado por Capital One. AFP

Ed Sheeran actúa durante el Jingle Ball 2025 de iHeartRadio KISS108, presentado por Capital One. AFP

AFP
Por Sofía Calvo

Música

Hard Rock Live

Ed Sheeran trae su LOOP Tour al sur de Florida. El cantautor británico actúa en el Hard Rock Live el jueves 29 y viernes 30 de octubre. Antes de continuar rumbo a Chile, Paraguay, Argentina y Brasil, cantará en Tampa el 7 de noviembre. Más información en gotickets.com o ticketmaster.com

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Hard Rock Live

El Grupo Niche llega con la gira Niche Disco Tour el viernes 30 y sábado 31 de octubre. La icónica agrupación de salsa presenta lo mejor de su repertorio ante el público miamense. La cita es en el Hard Rock Live. Más información en gotickets.com o ticketmaster.com

Escena

Tower Theater

La familia que me tocó es una comedia familiar, escrita y dirigida por Rosario Valenzuela, en la que todos tienen algo que ocultar, pero nadie sabe quedarse callado. Las cita es el viernes 6 de noviembre en la sala pequeña del Tower Theater. Más información en www.ticketplate.com.

Artes visuales

Mindy Solomón

La primera exposición individual de la obra de Marie Herwald Hermann se puede visitar en la galería Mindy Solomón hasta el 21 de noviembre. En los paisajes de Copenhague y Chicago que conforman Still Points and Shared Shapes la artista sintetiza una estética minimalista que celebra lo cotidiano. Más información en www.mindysolomon.org.

Cine

Rooftop Cinema Club

Los amantes del cine y de las tradiciones tienen una cita en Rooftop Cinema Club South Beach el 1ro de noviembre a las 6 pm para disfrutar la cinta animada de Disney Coco, que exalta las costumbres mexicanas y los rituales que forman parte de la celebración del Día de los Muertos. Para boletos o más información, visite rooftopcinemaclub.com

Letras

Books & Books

La escritora Deesha Philyaw anuncia el lanzamiento de su nueva antología de ficción, New Stories from the South, en la que reúne relatos breves escritos por autores sureños o sobre el sur estadounidense. La cita es el lunes 2 de noviembre, a las 6:30 pm, en Books & Books, 3409 Main Hwy, en Coconut Grove. Más información en eventbrite.com

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