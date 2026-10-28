Artista yanomami Sheroanawe Hakihiiwe inaugura exposición y participa en feria de arte en Miami

Sheroanawe Hakihiiwe busca salvaguardar la herencia cultural, los mitos ancestrales y el conocimiento de su pueblo mediante el dibujo

El reconocido artista indígena Sheroanawe Hakihiiwe —considerado una de las voces fundamentales del arte contemporáneo indígena a nivel global, con presencia en colecciones como el MoMA, el Guggenheim, el British Museum y el Museo Reina Sofía— tendrá una destacada presencia en la escena artística internacional a finales de 2026 con dos importantes exposiciones en la ciudad de Miami.

El artista tendrá su primera exposición individual en el Institute of Contemporary Art, Miami (ICA Miami), y la presentación de su cuerpo de trabajo más reciente en la 24° edición de la feria NADA Miami junto a la galería ABRA de Caracas, Venezuela.

La muestra individual de Sheroanawe Hakihiiwe, que abrirá al público del 19 de noviembre de 2026 al 28 de marzo de 2027 en el ICA Miami, representa la primera coproducción institucional entre el museo estadounidense y la Fondation Cartier pour l’art contemporain (París), y estará curada por Gean Moreno, director del Art + Research Center del ICA Miami, y Michela Alessandrini, curadora de la Fondation Cartier.

Esta exhibición constituye un hito de singular relevancia institucional: se trata de la primera revisión de esta escala y complejidad por parte de ambas organizaciones.

La propuesta articula más de dos décadas de trayectoria y producción sostenida, consagrando la carrera de Hakihiiwe y marcando un momento clave para el arte contemporáneo latinoamericano dentro del circuito artístico internacional.

La exposición reúne más de 100 obras —incluyendo piezas de la colección de la Fondation Cartier y nuevas comisiones— distribuidas en cuatro secciones temáticas: Building a Language recorre sus primeros esfuerzos por transmitir la experiencia cultural yanomami; Notational Systems and Encyclopedic Exercises explora sus sistemas de ordenamiento y archivo visual de la naturaleza desarrollados desde la década de 2010; Landscapes muestra composiciones de mayor formato e incorporación de nuevos materiales; y Shamanic Initiation examina los efectos de su formación chamánica y la conexión espiritual de la cosmogonía de su pueblo.

Un escenario internacional

A partir del 1 de diciembre de 2026, la galería ABRA participa por tercer año consecutivo en la destacada feria de arte NADA Miami, organizada por la New Art Dealers Alliance, con obras recientes de Sheroanawe Hakihiiwe. El evento tendrá lugar en el espacio de Ice Palace Studios hasta el 5 de diciembre de 2026.

En el stand de la galería se podrán apreciar un conjunto de trabajos pertenecientes a la serie Husupiaamai del artista, compuesta por obras de gran formato elaboradas con papel de algodón y pulpas coloreadas.

Esta serie toma su nombre de la adaptación lingüística de la palabra “collage” al idioma yanomami y fue producida durante una residencia en el Taller Arte Dos Gráfico en Subachoque, Colombia.

También se exhibirán un grupo de dibujos en pequeño formato, realizadas con tinta sobre papel teñido de verde, centradas en el estudio visual de diversos tipos de árboles y la relación de la comunidad yanomami con el paisaje.

Con su trabajo, Sheroanawe Hakihiiwe busca registrar y salvaguardar la herencia cultural, los mitos ancestrales y el conocimiento de su pueblo mediante el dibujo y la abstracción de su simbología.

Su obra también forma parte de las colecciones del Centro Pompidou de París, el Museo de Arte de São Paulo (MASP), Pérez Art Museum Miami (PAMM), la Colección Banco de España (Madrid), el Museo de Denver, la Colección Patricia Phelps de Cisneros, Catherine Petitgas Collection (Londres), entre muchas otras.

Además, participó en las selecciones oficiales de la 59° Bienal de Venecia y la 23° Bienal de Sidney.