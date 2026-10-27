martes 27  de  octubre 2026
VENEZUELA

Tareck El Aissami aparece como "capturado" en la lista de ICE: esto es lo que se sabe

El exministro petrolero permanece bajo custodia venezolana, mientras EEUU lo mantiene entre sus objetivos por acusaciones vinculadas al narcotráfico

Exministro de Petróleos de Venezuela (PDVSA)&nbsp;El Aissami,

Exministro de Petróleos de Venezuela (PDVSA) El Aissami,

AFP
Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas por el caso PDVSA, según muestra la fotografía difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024,&nbsp;

Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas por el caso PDVSA, según muestra la fotografía difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024, 

AFP
Por Valeria Montero

MIAMI.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) actualizó el estatus del exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, estampando la etiqueta oficial de «CAPTURED» (Capturado) sobre su ficha en la lista de los prófugos más buscados por la justicia estadounidense.

La medida, que también alcanzó a su principal operador financiero, Samark José López Bello, confirma que para Washington ambos objetivos han dejado de estar en situación de fuga tras su mediático arresto en territorio venezolano el pasado 9 de abril de 2024.

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El Aissami, quien llegó a ser considerado el «zar del petróleo» y uno de los hombres más poderosos del engranaje chavista, fue detenido por las propias autoridades de Caracas bajo cargos de traición a la patria y legitimación de capitales vinculados al millonario desfalco de la trama "PDVSA-Cripto".

Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas por el caso PDVSA, según muestra la fotografía difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024,

Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas por el caso PDVSA, según muestra la fotografía difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024,

La actualización del estatus de Tareck El Aissami en el portal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reaviva el interés sobre el alcance de las investigaciones en su contra y las implicaciones políticas de su caída dentro del chavismo.

De aliado del chavismo a procesado por corrupción

El Aissami fue durante años una de las figuras de mayor peso dentro del régimen venezolano. Ocupó cargos como ministro del Interior, vicepresidente ejecutivo y ministro de Petróleo, además de dirigir Petróleos de Venezuela (PDVSA). Su influencia dentro de las estructuras económicas y políticas del oficialismo lo convirtió en uno de los funcionarios con mayor acceso al círculo de poder del depuesto dictador, Nicolás Maduro.

Su caída comenzó a hacerse visible en marzo de 2023, cuando renunció al Ministerio de Petróleo tras el estallido del escándalo por presuntas irregularidades en la comercialización de crudo y el manejo de recursos mediante operaciones con criptoactivos. En 2024, las autoridades venezolanas anunciaron su detención junto con la de otros funcionarios y empresarios vinculados con la investigación.

El caso expuso la ruptura entre antiguos integrantes de las redes de poder del chavismo y puso bajo escrutinio a figuras que habían ocupado posiciones estratégicas en el sector petrolero. Aunque las autoridades presentaron las detenciones como parte de una ofensiva contra la corrupción, el proceso también generó interrogantes sobre el destino de las alianzas políticas y económicas que sostuvieron al exministro.

El Aissami enfrenta cargos en Venezuela relacionados con el presunto desfalco de PDVSA y la trama PDVSA-Cripto. Entre los delitos que le atribuyó la Fiscalía figuran traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Las acusaciones deben distinguirse de una sentencia condenatoria.

El temor a una eventual extradición

Las dudas sobre el futuro judicial del exministro aumentaron después de que, durante una audiencia celebrada el 21 de octubre de 2026, rechazara renunciar a su nacionalidad venezolana y se pronunciara expresamente contra una posible extradición.

«Quiero dejar constancia de que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana», manifestó ante el tribunal. A continuación, añadió: «No quiero que me extraditen y si eso llegare a suceder, yo no lo pedí», según declaraciones difundidas por el periodista Eligio Rojas y recogidas por medios venezolanos.

Sus palabras se producen en medio de versiones sobre una eventual entrega de antiguos funcionarios y empresarios vinculados al chavismo a la justicia estadounidense. No obstante, hasta ahora no existe información oficial que permita confirmar que las autoridades venezolanas hayan decidido entregar a El Aissami a Washington.

El exministro también figura entre los objetivos de la justicia estadounidense por acusaciones federales relacionadas con el narcotráfico internacional, lavado de dinero y evasión de sanciones.

EEUU ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a su captura, de acuerdo con los antecedentes de la causa.

FUENTE: Con información de: ICE/INFOABE/Correo del Caroní/Redes Sociales

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