Comienza feria internacional de turismo en Miami Beach

El sur de Florida acoge la feria internacional de Turismo WTE Miami , en el Centro de Convenciones de Miami Beach, el 27 y 28 de octubre, con una amplia gama de expositores, como operadores y agentes de viajes, aerolíneas, hoteles, complejos turísticos y organizaciones de mercadeo.

“WTE ha demostrado la necesidad de un evento de este formato, al ofrecer una plataforma neutral. El objetivo de este año era ampliar el contenido y aportar mayor valor a la industria, algo que WTE ha logrado mediante el número de expositores y las sesiones de conferencias”, señaló Simon Press, director de la feria.

Con una fuerte representación hispana, destacan destinos turísticos en España, México, Colombia, Honduras, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Perú, Chile y Guatemala, entre otros.

Entre las representaciones de España resalta Aragón con una propuesta turística que “combina patrimonio, naturaleza, gastronomía y espiritualidad”.

“Queremos mostrar que Aragón es mucho más que un destino por descubrir: es un territorio que invita a vivir experiencias auténticas, a conectar con su historia, a disfrutar de sus sabores y a descubrir la diversidad de sus paisajes y sus gentes”, destaca la propuesta de promoción turística de la comunidad”, comentó José Luis Galar, director gerente de Turismo de Aragón.

En efecto, la herencia cultural y la naturaleza se consolidan como los principales motores de la oferta turística de Aragón.

De hecho, Zaragoza abandera esta propuesta a través de monumentos icónicos y una urbe que cuenta con una amplia oferta gastronómica y cultural.

Asimismo, el atractivo del territorio aragonés se extiende a sus tres provincias —Zaragoza, Huesca y Teruel—, que albergan un patrimonio excepcional.

“La naturaleza es otro de los grandes argumentos de Aragón. Desde las cumbres del Pirineo y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido hasta los cañones, los bosques, los lagos de montaña y los paisajes singulares de Teruel, la comunidad ofrece experiencias de senderismo, turismo activo, aventura y observación de fauna, además de propuestas de desconexión y contacto con el entorno”, afirmó el director gerente.

Además, resaltan representaciones turísticas de Estados Unidos, Canadá, Rumanía, Brasil, Egipto, Sudáfrica, Vietnam, Polonia, Islandia, Grecia, Jordania, Marruecos, Italia, Japón, Bután, Mongolia, Israel, Kenia e India, así como otros países.

Entre las aerolíneas representadas sobresalen Iberia, LOT Polish Airlines, Delta Air Lines, LATAM Airlines, Royal Jordanian, SKY Airline y French Bee.

Además de países y destinos turísticos, aerolíneas, hoteles y otros servicios relacionados con el sector de viajes, la feria WTE 2026 cuenta con la participación de agentes de viajes y empresas proveedoras de múltiples servicios.

Destaca la serie de conferencias temáticas, como Portrait of American Travelers, a cargo de Rose Mary Cortés, de la empresa de mercadeo MMGY Global.

“Es interesante cómo viajeros descubren destinos de nuevas maneras, incorporando, por ejemplo, la inteligencia artificial al proceso de búsqueda de inspiración y planificación de sus viajes. Al mismo tiempo, buscan aprovechar al máximo cada vacación, ya sea explorando varios destinos, descubriendo nuevas experiencias o incluyendo más actividades en un solo viaje. Para los destinos, esto representa una verdadera oportunidad de mostrar la diversidad de experiencias que ofrecen e inspirar a los viajeros a sacar el máximo provecho de su tiempo fuera de casa”, resumió Cortés.

Esta feria se realiza en momentos en que el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) sobrepasa la cifra de 56 millones de pasajeros y apunta a expandir sus rutas a Japón y otros países.

El director de MIA, Ralph Cutié, expresó: “WTE Miami desempeña un papel fundamental en la conexión de la comunidad turística global, ofreciendo una plataforma para educar, inspirar, establecer redes de contacto con actores clave de la industria y promocionar destinos y servicios”.

Consulte el portal wtemiami.com/ para obtener información detallada sobre horarios y entradas.