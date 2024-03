Lo que se sabe sobre el caso del rapero Diddy por presunto tráfico sexual

Las casas del magnate de la música en Los Ángeles y Miami fueron registradas el lunes 25 de marzo por agentes federales junto con investigadores de Seguridad Nacional y otras fuerzas del orden. Las autoridades dijeron que las búsquedas estaban relacionadas con una investigación realizada por autoridades federales en Nueva York.

Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condiciones de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente los detalles de la investigación. El abogado de Combs y otros representantes no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios y se desconoce su paradero.

Aunque Diddy estuvo envuelto en una disputa comercial de alto perfil durante parte de 2023, fue un caso presentado por su exnovia y cantante de R&B Cassie el que abrió la puerta a otras denuncias de violencia sexual. Combs ha negado con vehemencia las acusaciones.

No está claro si la búsqueda está relacionada con alguna de las acusaciones planteadas en las demandas, que incluyen una de una mujer que afirma que Combs la violó cuando tenía 17 años .

Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre Combs y la investigación.

¿Quién es Sean “Diddy” Combs?

Combs se encuentra entre los productores y ejecutivos de hip-hop más influyentes de las últimas tres décadas.

Construyó uno de los imperios más grandes de la música, abriendo un camino con varias entidades vinculadas a su famoso nombre. Es el fundador de Bad Boy Records y tres veces ganador del Grammy que ha trabajado con una gran cantidad de artistas de primer nivel, incluidos Notorious BIG, Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans y 112.

El magnate de la música creó la línea de ropa de moda llamada Sean John, se asoció con una conocida marca de vodka y lanzó la cadena Revolt TV, que se centra en temas de música y justicia social dirigidos a los afroamericanos. También produjo el reality show Making the Band para MTV.

En 2022, BET honró a Combs con el Lifetime Achievement Award por su capacidad para dar forma a la cultura a lo largo de su carrera.

Combs ganó premios Grammy por su álbum de platino de 1997 No Way Out y el sencillo I'll Be Missing You, una canción dedicada al fallecido Notorious BIG, que fue asesinado a principios de ese año. Ganó otro Grammy por Shake Ya Tailfeather con Nelly y Murphy Lee.

El año pasado, Combs lanzó su quinto álbum de estudio, The Love Album: Off the Grid, que fue nominado como mejor álbum de R&B progresivo en los premios Grammy de febrero, a los que no asistió. El álbum fue su primer proyecto en solitario desde su éxito de 2006, Press Play, que tuvo dos sencillos entre los 10 primeros: Last Night con Keyshia Cole y Come to Me con Nicole Scherzinger.

En 2004, Combs interpretó a Walter Lee Younger en la reposición de Broadway de A Raisin in the Sun, que se emitió como adaptación televisiva cuatro años después. También apareció en películas como Get Him to the Greek y Monster's Ball.

¿Por qué surgieron demandas en su contra?

En noviembre, la cantante y protegida de Combs, Cassie, lo demandó por alegar años de abuso sexual, incluida violación. La demanda alega que él la obligó a tener relaciones sexuales con prostitutos mientras él los filmaba.

Combs y Ventura comenzaron a salir en 2007 y tuvieron una relación intermitente durante más de una década.

La demanda se resolvió al día siguiente de su presentación, pero las querellas contra Combs siguieron llegando. El rapero había dicho en una declaración de diciembre: "No hice ninguna de las cosas horribles que se alegan".

En febrero, un productor musical presentó una demanda alegando que Combs lo obligó a contratar prostitutas y lo presionó para que tuviera relaciones sexuales con ellas. El abogado de Combs, Shawn Holley, ha dicho sobre esas acusaciones: "tenemos pruebas abrumadoras e indiscutibles de que sus afirmaciones son completas mentiras".

Otra de las acusadoras de Combs fue una mujer que dijo que el productor de rap la violó hace dos décadas, cuando tenía 17 años.

Los documentos detallan actos de agresión sexual, golpizas y drogas forzadas presuntamente cometidos a principios de la década de 1990 por Combs, entonces director de talentos, promotor de fiestas y figura en ascenso en la comunidad hip-hop de la ciudad de Nueva York.

Repercusiones

El año pasado, Combs renunció como presidente de su cadena de televisión por cable Revolt en medio de acusaciones de abuso sexual en su contra.

Revolt anunció la decisión de Combs a través de las redes sociales. No está claro si alguna vez regresará a la compañía de medios, que dijo que Combs anteriormente no tenía ningún rol operativo o cotidiano en la cadena.

"Esta decisión ayuda a garantizar que Revolt siga firmemente enfocado en nuestra misión de crear contenido significativo para la cultura y amplificar las voces de todos los negros en este país y la diáspora africana", dijo la cadena.

La red se había estado preparando para celebrar su décimo aniversario.

Combs también creó un mercado en línea llamado Empower Global que presentaba marcas de propiedad de afroamericanos. El sitio web del mercado seleccionado todavía está activo, pero no muestra ningún producto en venta.

¿Qué ocurrió con Diageo?

A principios de este año, Combs retiró la demanda presentada el año pasado contra Diageo como parte de un acuerdo con el gigante de las bebidas espirituosas con sede en Londres.

Combs dijo que la compañía no hizo las inversiones prometidas en vodka Ciroc y tequila DeLeon (dos marcas que Combs promovió en el pasado) y las trató como productos urbanos inferiores. También acusó a Diageo de racismo.

En documentos judiciales, Combs dijo que el liderazgo de Diageo le dijo que la raza era una de las razones por las que limitaba la distribución a los vecindarios urbanos. Combs dijo que también le dijeron que algunos líderes de Diageo estaban resentidos con él por ganar demasiado dinero.

En presentaciones legales, Diageo acusó a Combs de recurrir a acusaciones: "falsas e imprudentes en un esfuerzo por extraer miles de millones adicionales de la empresa".

La reputación de Combs sufrió un duro golpe después de que se presentó la demanda. Diageo se convirtió en el único propietario de Ciroc y DeLeon después de que se retirara la demanda.

