sábado 8  de  agosto 2026
HOMENAJE

Londres rinde homenaje a Stefan Zweig, escritor exiliado por el ascenso del nazismo

El escritor había llegado a Inglaterra en 1934, poco después de la llegada de Adolf Hitler al poder en Alemania, cuatro años antes de que se anexionara Austria

Una placa azul de English Heritage dedicada al escritor austriaco Stefan Zweig se exhibe en el exterior de un piso en la calle Hallam, en el centro de Londres, el 3 de agosto de 2026.

Una placa azul de English Heritage dedicada al escritor austriaco Stefan Zweig se exhibe en el exterior de un piso en la calle Hallam, en el centro de Londres, el 3 de agosto de 2026.

TOBY SHEPHEARD / AFP

LONDRES.- En un apartamento de Hallam Street, en el centro de Londres, vivió entre 1936 y 1939 el escritor austríaco Stefan Zweig, de origen judío, que moriría en Brasil en 1942 luego de un primer exilio en Inglaterra por el ascenso del nazismo.

En el apartamento 71 del número 49 de esa calle, cerca de Regent’s Park, se instaló hasta 1939 el autor de El jugador de ajedrez y 24 horas en la vida de una mujer.

Lee además
El novelista indio-británico Salman Rushdie es recibido por el presidente alemán (no aparece en la imagen) en el palacio presidencial Bellevue en Berlín el 16 de mayo de 2024. 
JUSTICIA

Condenan al agresor del escritor Salman Rushdie por cargos de terrorismo
El actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds y su esposa, la actriz estadounidense Blake Lively, asisten al estreno en Nueva York de It Ends With Us en el AMC Lincoln Square en Nueva York, el 6 de agosto de 2024.
CELEBRIDADES

Blake Lively comparte imágenes de su familia con Ryan Reynolds

El escritor había llegado a Inglaterra en 1934, poco después de la llegada de Adolf Hitler al poder en Alemania, cuatro años antes de que este país se anexionara Austria, en 1938.

Zweig, que inspiró la película de Wes Anderson de 2014 El Gran Hotel Budapest, fue uno de los escritores más populares de su época y hoy sigue siendo uno de los autores en lengua alemana más leídos, traducidos y estudiados del mundo.

Tras el comienzo, en 1939, de la Segunda Guerra Mundial, Zweig pasó a figurar, en 1940, entre los objetivos prioritarios de la llamada "lista negra" de los nazis —conocida como el "Libro Negro"—, elaborada por las SS para una eventual invasión de Reino Unido e integrada por casi 3.000 personalidades residentes en ese país que debían ser detenidas.

Llegada a Brasil

Tras aquello, Zweig dejó el Reino Unido para instalarse en Estados Unidos en 1940, donde vivió un año, y luego fijó su residencia en Brasil en agosto de 1941, donde se suicidó en febrero de 1942, a los 60 años.

Casi un siglo después de su llegada a Londres, sus admiradores británicos, entre ellos el novelista Julian Barnes, lograron finalmente el reconocimiento oficial de sus años en la capital británica.

El 1 de julio pasado se colocó una placa conmemorativa azul en la fachada del edificio que dice: "Stefan Zweig (1881-1942), escritor austríaco, vivió aquí en el apartamento 71 de 1936 a 1939".

Durante su exilio británico, el escritor se mudó varias veces. Primero se alojó en el Brown's Hotel, en el elegante barrio de Mayfair, antes de instalarse en un apartamento en otro barrio acomodado de la capital, según English Heritage, organización benéfica dedicada a conservar lugares históricos de Inglaterra.

En octubre de 1935, Zweig descubrió el nuevo complejo residencial del número 49 de Hallam Street, en el barrio de Marylebone.

Su exilio en Londres fue un periodo paradójico, marcado por una intensa actividad intelectual y por un deterioro progresivo de su estado moral y psicológico.

"Sus cartas muestran el consuelo que encuentra en Londres, pero el hecho de que los británicos parezcan, en general, poco preocupados por la guerra lo exaspera", señala la historiadora Susan Skedd, que trabaja en English Heritage.

En 1939, cuando abandona Londres para trasladarse a Bath (oeste de Inglaterra), comienza a reunir los recuerdos que constituirán la base de su autobiografía "El mundo de ayer. Memorias de un europeo".

Después de abandonar Inglaterra en 1940, Zweig viajó primero a Estados Unidos, para después instalarse en 1941 en Brasil, junto con su segunda esposa, Lotte Altmann.

El escritor había visitado Argentina, Uruguay y Brasil en 1936 y había quedado fascinado por este último país.

El amor por ese país sudamericano le hizo escribir Brasil, país del futuro, publicado en 1941.

Suicidio

La pareja se instaló en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro.

En Brasil terminó algunas de sus obras más importantes, como El mundo de ayer. Memorias de un europeo y Novela de ajedrez.

Aunque Brasil lo acogió y gozaba de reconocimiento, la guerra continuaba y las noticias sobre la persecución de los judíos y la expansión nazi lo hundían cada vez más.

El 22 de febrero de 1942, en su casa de Petrópolis, Zweig y su esposa Lotte fueron encontrados muertos.

Ambos habían decidido suicidarse tomando una dosis de barbitúricos. El escritor tenía 60 años y su mujer 33.

Antes de morir, Zweig dejó una carta de despedida en la que explicó que, tras años de exilio y la destrucción de Europa, no encontraba fuerzas para continuar.

En la actualidad, su residencia en Petrópolis, convertida en museo, recuerda sus últimos meses.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

De calles medievales a bosques milenarios en el centro de Alemania

Selena Gómez rinde homenaje a sus raíces mexicanas

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz no celebran aniversario de bodas original por disputa familiar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Fotografía de archivo del jugador del FC Barcelona Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi (d), en la sala de la Audiencia de Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista internacional argentino del FC Barcelona Leo Messi
Fútbol

Muere Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
COLOMBIA HOY

Bombardeos, drones y megacárceles: la "mano dura" que propone el "Tigre" de la Espriella

El coronel en retiro Emilio González, exdirector de USCIS, de Aviación de Miami y exadministrador de Miami, entre otros cargos
CUESTIONAMIENTOS

Emilio González advierte sobre rumbo político y rechaza nuevo bono de Miami

El nuevo fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, el viernes 7 de agosto de 2026 en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia). 
EEUU

El Senado de EEUU confirma a Todd Blanche, exabogado de Trump, como fiscal general

Los asistentes en la Universidad Santiago de Cali observan en una pantalla gigante al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronunciar un discurso desde el Batallón Pichincha de Cali durante su ceremonia de investidura, el 7 de agosto de 2026.
PROCLAMACIÓN

Abelardo de la Espriella promete "recuperar el orden, la autoridad y la libertad" en Colombia

Te puede interesar

El coronel en retiro Emilio González, exdirector de USCIS, de Aviación de Miami y exadministrador de Miami, entre otros cargos
CUESTIONAMIENTOS

Emilio González advierte sobre rumbo político y rechaza nuevo bono de Miami

Por Daniel Castropé
Manny Cid, subdirector de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Negocios Locales del Departamento de Adquisiciones Estratégicas de Miami-Dade
RECURSOS DISPONIBLES

Miami-Dade apuesta ser socio de pequeños negocios con créditos, contratos y asistencia

Gerardo González recibe a nombre del pueblo de Morón el Premio Pedro Luis Boitel 2026
CUBA

Valiente pueblo de Morón recibe en Miami Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2026

El nuevo fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, el viernes 7 de agosto de 2026 en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia). 
EEUU

El Senado de EEUU confirma a Todd Blanche, exabogado de Trump, como fiscal general

Foto referencial. 
REGRESO A CLASES

Anuncian entrega de mochilas y útiles gratuitos a familias de Miami