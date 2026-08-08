sábado 8  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz no celebran aniversario de bodas original por disputa familiar

La pareja tomó la decisión debido a los malos recuerdos que les trae su boda, según informó el Daily Mail

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película "Lola" en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

AFP/Lisa O'Connor
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Brooklyn Peltz Beckham y Nicola Peltz Beckham ya no celebran la fecha de su primera boda como su aniversario, sino que atesoran los recuerdos de su ceremonia de renovación de votos.

La revista People confirmó que la pareja no celebrará la fecha de su primera boda, una ceremonia repleta de estrellas que tuvo lugar en Palm Beach, Florida, el 9 de abril de 2022.

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La pareja tomó la decisión debido a los malos recuerdos que les trae su boda, según informó el Daily Mail.

“La primera boda de Brooklyn y Nicola en abril de 2022 no es un recuerdo que guarden con cariño. Nicola acabó llorando. No es algo que quieran revivir”, declaró una fuente al Daily Mail.

Problemas familiares

La decisión de Brooklyn y Nicola se produce en medio de una disputa pública entre la pareja y los padres de Brooklyn, Victoria Beckham y David Beckham, que según él, se originó a raíz de su boda.

Los rumores sobre la tensa relación de Brooklyn con su familia se intensificaron después de que compartiera una serie de publicaciones explosivas en Instagram Stories en enero, acusando a sus padres de intentar sabotear su matrimonio con Nicola.

Brooklyn afirmó en sus publicaciones que sus padres habían estado intentando "arruinar sin cesar" su relación con Nicola en nombre de la publicidad y que valoraban "la promoción pública y los patrocinios por encima de todo lo demás".

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