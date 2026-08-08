Selena Gómez rinde homenaje a sus raíces mexicanas

MIAMI.- Para Selena Gomez, México no es una referencia lejana. La cantante estadounidense ha hablado en distintas ocasiones sobre sus raíces mexicanas y la influencia que su familia paterna ha tenido en su vida.
La cantante estadounidense ha hablado en distintas ocasiones sobre sus raíces mexicanas y la influencia de su familia paterna
MIAMI.- Para Selena Gomez, México no es una referencia lejana. La cantante estadounidense ha hablado en distintas ocasiones sobre sus raíces mexicanas y la influencia que su familia paterna ha tenido en su vida.
Ahora, esa conexión volvió a aparecer en uno de sus proyectos musicales más recientes, “Te Olvido (La La)”, su colaboración junto a Becky G y Benny Blanco.
Entre los momentos más destacados durante la grabación del video musical, hubo un detalle gastronómico que se robó la atención: Selena comiendo un burrito preparado en el set por la creadora de contenido mexicana Rebeca Coss.
Rebeca, conocida por compartir recetas tradicionales en redes sociales, formó parte del rodaje y aprovechó la convivencia para sorprender a los artistas con este platillo relleno de frijoles, arroz, guacamole y carne.
La reacción de la cantante al probarlo quedó registrada en un video que la influenciadora compartió posteriormente en sus plataformas digitales.
La espontaneidad y el disfrute de Selena no solo reflejaron su gusto por la gastronomía mexicana, sino que convirtieron la escena en uno de los momentos más comentados y virales entre sus seguidores.