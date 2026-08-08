Selena Gómez rinde homenaje a sus raíces mexicanas

La actriz estadounidense Selena Gómez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter en el Beverly Hills Hotel en Beverly Hills, California, el 4 de diciembre de 2024.

MIAMI.- Para Selena Gomez, México no es una referencia lejana. La cantante estadounidense ha hablado en distintas ocasiones sobre sus raíces mexicanas y la influencia que su familia paterna ha tenido en su vida.

Ahora, esa conexión volvió a aparecer en uno de sus proyectos musicales más recientes, “Te Olvido (La La)”, su colaboración junto a Becky G y Benny Blanco.

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Un sabor auténtico durante la filmación

Entre los momentos más destacados durante la grabación del video musical, hubo un detalle gastronómico que se robó la atención: Selena comiendo un burrito preparado en el set por la creadora de contenido mexicana Rebeca Coss.

Rebeca, conocida por compartir recetas tradicionales en redes sociales, formó parte del rodaje y aprovechó la convivencia para sorprender a los artistas con este platillo relleno de frijoles, arroz, guacamole y carne.

La reacción de la cantante al probarlo quedó registrada en un video que la influenciadora compartió posteriormente en sus plataformas digitales.

La espontaneidad y el disfrute de Selena no solo reflejaron su gusto por la gastronomía mexicana, sino que convirtieron la escena en uno de los momentos más comentados y virales entre sus seguidores.