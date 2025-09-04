jueves 4  de  septiembre 2025
"Mi verdadera historia": Memorias de Isabel Preysler llegan a las librerías en octubre

La editorial Espasa señala que el libro permitirá conocer de cerca los hitos de su vida, desde una perspectiva íntima que impactará a quienes lean las memorias

Imagen del especial de Disney+ "Mi Navidad" de la socialité Isabel Preysler. 

Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Isabel Preysler parece estar preparada para derrumbar los mitos que por años se han construido a costa de ella y compartir con el mundo su verdad. Mi verdadera historia, la autobiografía de la socialité de 74 años verá luz, por fin, el 22 de octubre.

Editada por Espasa, el título del libro parece ser una declaración de que Preysler no dejará nada a libre interpretación, abordando con sinceridad, según señala la editorial, los momentos más destacables de su vida, desde su Infancia en Filipinas hasta los amores de su vida.

"Con su elegancia habitual y una mirada valiente y sincera, desmiente mitos, recorre su pasado, reivindica la libertad individual y se muestra como nunca antes: cercana, divertida, autocrítica y profundamente libre", expone Espasa en una publicación en Instagram.

La noticia del lanzamiento ha generado expectación.

Desde la editorial señalan que Isabel: "siempre luchó por su independencia y que se siente en paz con su presente". Además, aseveran que este libro permitirá conocer de cerca los hitos de su vida, desde una perspectiva íntima que impactará a quienes lean las memorias.

"Esta obra plasmará blanco sobre negro su visión particular del mundo que le rodea y dará mucho que hablar, y también es previsible que su primera edición se agote rápido en quioscos y librerías (incluyendo su demanda online). Así ocurrirá según se desvelen nuevos secretos, curiosidades, detalles y anécdotas que no conocíamos hasta ahora, en lo que apostamos ya se convertirá en uno de los libros más vendidos del 2025 en España", reseñó ¡HOLA!.

