"Nosotros, los centauros": Julio Túpac Cabello presenta su nuevo libro en Miami

MIAMI – El escritor Julio Túpac Cabello presentará su más reciente publicación, Nosotros, los centauros, el próximo sábado 13 de septiembre a las 4 p.m. en Macondo Coffee Roasters de Kendall. La presentación contará con la participación del reconocido escritor Leonardo Padrón como presentador.

“Mi nueva publicación recopila los relatos, en primera persona, de una serie de personajes que tienen una particular manera de descifrar la vida. Los parecidos no son casualidad”, dijo Cabello sobre su obra.

Nosotros, los centauros propone un recorrido por la mente de personajes cuya lógica, a veces desconcertante, refleja la complejidad de la condición humana. Desde un vigilante y un comisario, hasta una asesina, un DJ, una mujer cuyo corazón late más lento y un barman que viaja en el tiempo, cada relato permite asomarse a realidades inesperadas, donde lo lúdico y lo trágico conviven en una percepción singular del mundo.

“Todos somos más particulares y menos normales de lo que creemos”, señala Cabello, cuya obra invita a reflexionar sobre las irregularidades que cada persona intenta contener. En este sentido, los centauros no son tanto criaturas fantásticas, sino espejos de nuestras propias anomalías, amplificadas por la narrativa de ficción.

La publicación combina escritura creativa y literatura fantástica, explorando enigmas psicológicos, drama, horror, denuncia y humor, con un estilo que desafía las convenciones del relato tradicional. Nosotros, los centauros marca la primera obra de ficción completa de Cabello, quien anteriormente ha publicado Felices bastardos (2024), Sabiduría de moribundo (2023) y Cemento fresco (2022), explorando géneros que van desde la poesía hasta la dramaturgia y el ensayo.

Julio Túpac Cabello es originario de Venezuela, formado en comunicación, periodismo, escritura y artes visuales en la Universidad Central de Venezuela. Completó una Maestría en Cine y Televisión en la Universidad de Bristol, Inglaterra, y desde hace más de veinte años reside en Miami, Florida. Su carrera profesional incluye trabajo en grandes corporaciones audiovisuales como Sony Pictures, HBO, NBC Telemundo y Televisa Univision. Además de escribir, es trader y corredor, y en sus ratos libres se dedica a descubrir la rareza de los centauros.

La cita para descubrir a estos inusuales narradores será el sábado 13 de septiembre, a las 4 p.m., en Macondo Coffee Roasters de Kendall.